快訊／裴洛西傳「明晚10:30」抵達松山機場　會面蔡英文時間曝光

▲美國眾議院議長裴洛西傳將在2日晚間抵台。（圖／達志影像）
記者趙蔡州／綜合報導
美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）持續亞洲行程，計畫先後拜訪新加坡、馬來西亞、日本及韓國。至於外界猜測是否訪問台灣，最新消息指出，裴洛西預計2日晚間10點30分抵達松山機場，3日上午8點與總統蔡英文會面。
最新消息指出，裴洛西預計2日晚間10點30分抵達松山機場，於機場內實施PCR檢驗後，前往入住台北君悅酒店，3日上午8點與總統蔡英文會面，於上午10點搭飛機離開台灣。對此，總統府目前沒有評論。
▲美國眾議院議長裴洛西傳將在2日晚間抵台。（圖／達志影像）
記者趙蔡州／綜合報導
美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）持續亞洲行程，計畫先後拜訪新加坡、馬來西亞、日本及韓國。至於外界猜測是否訪問台灣，最新消息指出，裴洛西預計2日晚間10點30分抵達松山機場，3日上午8點與總統蔡英文會面。
最新消息指出，裴洛西預計2日晚間10點30分抵達松山機場，於機場內實施PCR檢驗後，前往入住台北君悅酒店，3日上午8點與總統蔡英文會面，於上午10點搭飛機離開台灣。對此，總統府目前沒有評論。
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