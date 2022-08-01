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美國官員預測：中國將展現「扼殺台灣」能力　在裴洛西離台後

記者林彥臣／綜合報導

一位美國官員對《紐約時報》發表自己的預測指出，如果眾議院議長裴洛西訪問台灣，中國主要會對專機做出伴飛行動，但是最大的報復，其實會在裴洛西離開台灣以後，中國將會展現有能力「扼殺台灣」。

▲▼ 美國眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。（圖／達志影像）

▲美國官員預測，中國對台灣最大的報復，會在裴洛西（Nancy Pelosi）離開台灣以後。（圖／達志影像） 

根據《紐約時報》，美國總統拜登的幕僚透露，總統不直接阻止裴洛西訪問台灣，主要還是尊重國會的獨立性，而且他也顯然不願意，表現出對中國退縮的態度。

▲▼拜登解除隔離發表全國演說表示，「感覺很好」。（圖／路透）

▲拜登政府認為，阻止裴洛西所造成的國內與區域戰略風險更大。（圖／路透）

有一些官員說，拜登與習近平通話過後，拜登政府也得出一個結論，阻止裴洛西訪台，可能會帶來更大的國內和區域地緣戰略風險，包括讓中國決定，美國有哪些官員可以訪問台灣。

▲殲-16釋放干擾彈。（圖／CFP）

▲美國官員認為，中國戰機會「護送」裴洛西的專機。（圖／CFP）

有美國官員擔心，中國戰機有可能「護送」裴洛西的專機，以展示對航線的控制，這有可能重演20年前，中國軍機與美軍偵察機相撞墜機的意外。

美國官員認為，目前沒有掌握中國正在計畫什麼的可靠情報，但預計最大的反應會在裴洛西離開台灣之後，可能包括在台灣海峽的軍事演習、網路攻擊或中斷通訊，這將表明北京有能力「扼殺台灣」。

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