陸學者：裴洛西此時不宜訪台　解放軍沒退路必「說到做到」

記者蔡儀潔／北京報導

全球都在關注美國眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）究竟會不會訪台，中國大陸1日再度放話「絕不會坐視不管」。對此，大陸涉台學者唐永紅認為，裴洛西應「不宜」訪台，因不符合美國當前的國家利益與戰術考慮，更不宜用「擦邊球」的方式以自損國格；大陸已經沒路可退，「若她執意以一己之私要竄訪台灣，很可能消失在藍天碧海之中。」

▲解放軍東部戰區今日微博發文，「嚴陣以待，聽令而戰，埋葬一切來犯之敵」。（圖／翻攝自微博／東部戰區）

廈門大學台灣研究中心副主任、教授、博士生導師唐永紅1日在接受《東森新媒體ETtoday》時表示，裴洛西日前公開的行程中沒有台灣，是她在觀察各方反應後所做出的計畫，大陸從外交部到國防部、國台辦，均做出多次的嚴厲表態。

唐永紅指出，大陸是「沒有退路的」，必須堅持維護一個中國原則與國家主權的底線；在美國對華戰略已然調整、台灣社會普遍民意拒統傾獨的當下，裴洛西訪台會導致多米諾骨牌效應，必將嚴重衝擊到一中原則以及國家發展與民族復興的環境，也必然被「台獨」勢力及拒統民眾解讀為美國會反對兩岸統一並支持台灣獨立，進而衝擊到兩岸和平統一的可能性。

唐永紅接著指出，「裴洛西此時竄訪台灣，不僅讓大陸沒有退路，甚至可能會導致台海戰爭」；相反，美方是有路可退的，他們內部各個派系也在觀察中國大陸的反應，美國至今並沒有授權裴洛西訪台，再說解鈴還須繫鈴人。

唐永紅舉例，美國軍方就指出「這不是一個好主意」，而總統拜登更是在踢皮球，自此可以看出他們既想打台灣牌，有助於民主黨選舉，但同時擔心這張牌「太大、太硬」了。

▲廈大台灣研究中心副主任唐永紅 。（圖／記者任以芳攝）

「美國非常現實。」唐永紅進一步闡述道，如今俄烏戰爭仍未落幕，美國即便想挑起台海戰爭達成其遏制中國大陸的戰略目的，但也並不想此時在在台海挑起爭端，導致自己兩線作戰，「無論是熱戰還是冷戰，他們都難以承受」，美方多次主動尋求中美對話，一則是不希望中國大陸支援俄羅斯，二則是想穩住中國大陸，擔心中國大陸乘機對台動手。

外界有說法認為，裴洛西可能會以「打擦邊球」的方式來台，例如以個人的名義、軍機臨時機械故障等。

對此，唐永紅認為，裴洛西作為美國第三號人物，若「偷偷摸摸」到台灣，弄得狼狽不堪，不僅對自己政治生涯不利，更會被認為是有辱美國國格，與「老大」這一世界大國的身分不相稱。

裴洛西若「硬闖」台灣，唐永紅直言，解放軍勢必會為了捍衛一個中國原則與國家主權而進行阻擋，那她很可能會消失在藍天碧海之中；但「裴洛西是老政客」，在她獲得美國授權代表美國的國家利益而訪台之前，她應還不至於為了一己之私而置安全於不顧，這也就是為什麼她一開始的行程計畫中，就沒有明確寫到「台灣」；美國是否授她權代表美國的國家利益而訪台，除了看時機，也要看中國大陸的反應強度而定。

▲解放軍空軍首批「院校直訓」殲-10飛行員結業。（圖／翻攝中青報）

中美兩個世界第一第二大經濟體，同時均有核武力，一旦起衝突無論對區域還是全球，都具有毀滅性，而台灣勢必首當其衝。唐永紅表示，大陸方面最嚴厲的回擊，便是趁俄烏戰爭時機，趁美國無法東西兼顧的情況下，直接解決台灣問題。

他接著稱，輕的話，中國大陸亦會強化「一中原則」的執行層面，例如封禁台灣，要求邦交國未經中國大陸同意不得向台灣派出政治人物、出售武器；不得接受「中華民國」護照等，不論是上述哪種情況，對台灣而言絕對沒有任何好處。

在裴洛西亞洲行開始前，大陸國家主席習近平與拜登進行了第五次通話，雙方已同意進行面對面會談，被外界解讀為中美關係「鬥而不破」。

唐永紅亦認為，拜登與習近平通話，一方面是不希望中國大陸在俄烏戰爭中支援俄羅斯，另一方面是進行安撫，以免中國大陸趁機對台動手，「美國即使想藉由台海戰爭遏止中國大陸發展，但也絕不會是現在！」

有最新消息傳出，裴洛西將在2日抵台，且還會過夜，會晤政府高層。對此，我外交部表示，目前沒有進一步消息與媒體分享，也沒有其他評論。

唐永紅認為，民進黨當局在此次事件中顯得相對低調，第一個原因是裴洛西沒有明確表示此行會訪台；第二個原因也是最主要的原因，是民進黨當局知道台灣民眾多數希望台海和平、台灣安全，高調會讓民眾認定民進黨當局乃台海戰爭的肇事者而不利於民進黨執政與選舉。

唐永紅最後也奉勸民進黨當局，不要介入美國國內政黨競爭中，此時裴洛西若訪台，會被美國共和黨解讀為協助民主黨中期選舉而得罪可能即將上台執政的共和黨。

唐永紅補充說，據美國《美日調查》網今日轉載文章《台與中美洲盟友旨在為拜登政府設下陷阱》披露，台灣當局先前因押寶共和黨而策動瓜地馬拉總統不出席美洲峰會而得罪了民主黨與拜登政府，就是教訓。