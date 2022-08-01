台東「智慧電池回收機」8／1啟用　舊電池換金幣讓回收更有趣

▲舊電池換金幣1日啟用。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政APP TTPush特別攜手智慧回收業者「ECOCO 宜可可循環經濟」，於1正式啟用台東首座TT-Push X ECOCO「智慧電池回收機」，將數位科技與友善環境結合的回收行動變得更便利、有趣，民眾只要於ECOCO「智慧電池回收機」投入指定型號的舊電池，就能獲得台東金幣，金幣可以到在地特約商家折抵消費，還可加碼獲得ECOCO點數，打造生活顧環保與經濟的雙贏局面。

TT-Push X ECOCO「智慧電池回收機」透過24小時全天候運作及人工智慧判斷回收種類的模式，打破回收時間無法配合、回收重量無法達到超商規定的限制，即使只有1顆電池也能完成回收、獲得金幣。民眾只要前往機台掃描TTPush身分碼或輸入會員手機號碼，並於綠燈亮起時投入指定型號電池（一次1顆，可投多顆）再按下完成，就能獲得對應數量的台東金幣，TTPush用戶首次登入即同步註冊ECOCO會員帳號，立即獲得加碼點數！1號、2號舊電池每顆可兌換10枚金幣，再加碼贈送ECOCO點數10點，3號至6號乾電池及9V方型舊電池每顆可兌換5枚金幣，再加碼贈送ECOCO點數5點，與其他回收方式相比更加便民及優惠之外，加碼的ECOCO點數還能兌換或折抵公益店家商品，讓資源永續成為生活態度。

國際發展及計畫處曹劍秋處長表示，「慢經濟」發展政策中環境保護是核心的價值，需要更多元的推動策略與生活運用，TT-Push跳脫傳統的標語及宣導活動，將成熟的數位能量及點數經濟充分結合，使民眾在金幣及ECOCO加碼點數的獎勵機制下養成固定的回收習慣，進而實踐環保綠能，讓資源永續。本次增設2處TT-Push「智慧電池回收機」試營運站，分別為台東縣政府教育處站（台東市更生路13巷8號）及點點全球台東辦公室站（台東市長沙街172號），歡迎民眾隨時攜帶舊電池前往體驗使用！