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肉桂樹突連7天「尿尿」！水電老師傅也看傻　屋主笑：新打卡景點

記者楊漢聲／台東報導

比利時的「尿尿小童」聞名全球，更是比利時首都布魯塞爾的市標，台東新蘭漁港旁民宅，近日有顆栽種15年的肉桂樹，竟從樹幹中開始噴出水，忽大忽小卻從沒斷過，已經持續1個星期，讓不少鄰居驚訝不已，至於這顆肉桂樹為何會「尿尿」仍待解謎，屋主也笑稱，若是持續不斷的話，說不定會成為新打卡景點。

▲▼台東新蘭漁港附近有顆栽種15年的肉桂樹，竟從樹幹中開始噴出水，像是在「尿尿」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

美麗的東海岸新蘭漁港，住在這裡60多年的蕭姓老漁民比著家門口，這顆種了15年的肉桂樹看似平平無奇，但仔細一瞧，樹根往上約30公分的地方，樹幹上有個小洞，而且竟從洞口源源不絕的噴出水來，樣子彷彿是樹在「尿尿」。

蕭姓屋主說，這邊靠海，地下全是砂礫層，沒有地下水，也有人看了一旁的山泉水水龍頭，指說可能是水管破裂，但是仔細檢查水管並沒有破裂漏水，肉桂樹週邊也無積水現象。

而且這裡2星期以來沒下過半滴雨，蕭姓屋主說，怎會不斷出水，他也感到很奇怪，兩名市區的老水電師傅也聞風來查探，檢查了老半天也沒發現怪異，只能說沒輒，真的好神奇。

有民眾手捧著水喝兩口，沒有醎味不是海水，直說沒問題，來自台北的遊客也大膽一口喝下，說無色無味，但是感覺水質很不錯，再拿出市面逆滲透檢測儀器，數字達到200將近300，表示容易導電，但是雜質多，究竟為何肉桂樹會尿尿，仍待專家來解謎。

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