假律師「開庭氣勢」強大她信了　委託幫討債遭詐52萬

▲劉姓男子不具律師資格，卻接受委任寫狀子打官司，還涉嫌詐欺，不法所得34萬元。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

法律系畢業的劉姓男子，因為在1件債務訴訟中，開庭架式十足，氣勢壓過被告，讓許姓女告訴人誤以為劉男是個厲害的專業律師，以18萬5千元代價，委任劉男協助處理3件民刑事官司，還借了34萬元讓劉男去聲請強執行，許女事後催討債務不成，才發現受騙提告，台北地檢署1日依違反《律師法》、詐欺等罪起訴劉男。

劉姓男子和被害的許姓女子，是在2019年1月間，因為1件官司在台北地檢署開庭時互相認識，許女見劉男開庭時說話的樣子很專業，因此委託法律系畢業，仍在準備律師資格考試的劉男，代為處理多起催討債務的訴訟糾紛。

劉男明知自己沒有律師資格，不能執行律師業務，仍意圖營利，收下18萬5千元的報酬，代理許女到基隆地院打「履行契約」官司，幫許女寫「返還不當得利」民事起訴狀給彰化地院，還為台南地檢1件詐欺刑案的不起訴處分，撰寫刑事再議狀。

許女提告指控，劉男在這期間要求她幫忙辦理信用貸款，還以女兒學費、家庭急用、經營公司需要驗資等理由，陸續借了約115萬元，許女直到後來向劉男討債不成，才發現自己受騙。

檢察官調查，這些款項大部分都是許女經過評估，基於對劉男的信賴關係而出借，難以認定劉男施用詐術。不過，劉男不具律師資格，卻從事律師業務營利18萬5千元，涉嫌違反《律師法》，另外明知所需強制執行擔保金只需要10多萬元，卻佯稱需款34萬元，則涉嫌詐欺，因此依法提起公訴。