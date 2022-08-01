　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

假律師「開庭氣勢」強大她信了　委託幫討債遭詐52萬

▲▼法官，司法，法槌，法律。（圖／pixabay）

▲劉姓男子不具律師資格，卻接受委任寫狀子打官司，還涉嫌詐欺，不法所得34萬元。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

法律系畢業的劉姓男子，因為在1件債務訴訟中，開庭架式十足，氣勢壓過被告，讓許姓女告訴人誤以為劉男是個厲害的專業律師，以18萬5千元代價，委任劉男協助處理3件民刑事官司，還借了34萬元讓劉男去聲請強執行，許女事後催討債務不成，才發現受騙提告，台北地檢署1日依違反《律師法》、詐欺等罪起訴劉男。

劉姓男子和被害的許姓女子，是在2019年1月間，因為1件官司在台北地檢署開庭時互相認識，許女見劉男開庭時說話的樣子很專業，因此委託法律系畢業，仍在準備律師資格考試的劉男，代為處理多起催討債務的訴訟糾紛。

劉男明知自己沒有律師資格，不能執行律師業務，仍意圖營利，收下18萬5千元的報酬，代理許女到基隆地院打「履行契約」官司，幫許女寫「返還不當得利」民事起訴狀給彰化地院，還為台南地檢1件詐欺刑案的不起訴處分，撰寫刑事再議狀。

許女提告指控，劉男在這期間要求她幫忙辦理信用貸款，還以女兒學費、家庭急用、經營公司需要驗資等理由，陸續借了約115萬元，許女直到後來向劉男討債不成，才發現自己受騙。

檢察官調查，這些款項大部分都是許女經過評估，基於對劉男的信賴關係而出借，難以認定劉男施用詐術。不過，劉男不具律師資格，卻從事律師業務營利18萬5千元，涉嫌違反《律師法》，另外明知所需強制執行擔保金只需要10多萬元，卻佯稱需款34萬元，則涉嫌詐欺，因此依法提起公訴。

►想吃泡麵不用等熱水！西班牙開飲機美型又好用　挑戰平台最低價

ET快訊
快訊／北部再爆BA.5！30多歲男女「沒出國」發燒確診　家人
快訊／今本土+16352！　各縣市確診分布曝
快訊／死亡+36！今增16352例本土「3個月新低」
王少偉錄影遭男星砸臉　當眾翻臉「你真是個咖嗎？」
快訊／新北八里「2大車對撞」！　車頭爛毀
中油女剛見習就沒命！遭「鋼繩夾身」斷骨亡　粗心2老鳥下場曝
趙介佑又出事！欠50萬又珍藏債主女友裸照　他帶頭私刑害腎衰竭
快訊／國3客運翻覆橫躺路中！　15人送醫
疑路況不熟...竹圍漁港轎車墜海！　駕駛送醫不治
快訊／麻吉弟弟侵犯女子　2度道歉認8天沒睡覺：躁症發作
快訊／大低壓挾雨彈開轟！　17縣市大雨特報
快訊／50歲張智霖「緊急送醫住院」！　演藝工作全面喊卡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

沒消費不借廁所！爸買可樂女兒才能尿尿　氣到踹門罵爛店下場慘

教授醫生脫下白袍樂當志工　花蓮慈院吳坤佶當選救護志工菁英

情侶2度闖什股海域釣魚！漲潮未見她上岸　獨困沙洲驚險獲救

快訊／新北八里「吊車與拖板車對撞」！車頭爛毀　1人受困送醫

國三南向57.6K處客運翻覆橫躺路中！全車20人15人輕傷送醫

中油女剛見習就沒命！遭「鋼繩夾身」斷骨亡　粗心2老鳥下場曝

疑路況不熟...竹圍漁港中油專用碼頭轎車墜海！駕駛送醫不治

趙介佑又出事！欠50萬又珍藏債主女友裸照　他帶頭私刑害腎衰竭

Jimny停產後太夯！新車業務經理賣「假轉單」　他訂2輛挨詐19萬

苗栗市三角公園街友酒後脫序　7旬翁「2年被打2次」怒告

陶晶瑩虧黃韻玲：從小聽妳的歌XD　合體魏如萱、許哲珮「來砸場的！」

麻吉弟弟爆「詭闖假髮店跟進休息室」　 女店員提告...他親道歉：狀況不太好

楊祐寧甜吻愛妻Melinda❤　下跪求婚0.01秒她就答應惹

非洲女幽默回應網提問　手機都用河馬屁屁充電

BTS認證過！「最美雙胞胎」超會跳 「泫雅舞蹈老師」為她們編舞

懂事3歲娃「送軍人爸上班」　等門關上：為什麼要回營區

網紅衝柬埔寨詐騙窟救人！　「被警出賣」恐怖內幕曝光

陶晶瑩產後嗓子壞掉：一步步爬回來　等500多天攻蛋…搞笑唱王菲《天空》

受不了！男同學在等我　萌妹抱怨爸拆穿：少自戀

外送員等太久嗆「我小隊長」　下秒店家淡定回：啊然後勒？　

沒消費不借廁所！爸買可樂女兒才能尿尿　氣到踹門罵爛店下場慘

教授醫生脫下白袍樂當志工　花蓮慈院吳坤佶當選救護志工菁英

情侶2度闖什股海域釣魚！漲潮未見她上岸　獨困沙洲驚險獲救

快訊／新北八里「吊車與拖板車對撞」！車頭爛毀　1人受困送醫

國三南向57.6K處客運翻覆橫躺路中！全車20人15人輕傷送醫

中油女剛見習就沒命！遭「鋼繩夾身」斷骨亡　粗心2老鳥下場曝

疑路況不熟...竹圍漁港中油專用碼頭轎車墜海！駕駛送醫不治

趙介佑又出事！欠50萬又珍藏債主女友裸照　他帶頭私刑害腎衰竭

Jimny停產後太夯！新車業務經理賣「假轉單」　他訂2輛挨詐19萬

苗栗市三角公園街友酒後脫序　7旬翁「2年被打2次」怒告

新車漲聲響起「德日韓品牌都喊漲」！這款休旅新車貴10萬幅度最高

跟元元約會被直擊疑似認愛！　許凱皓經紀人回應了

邊境攔截1例BA.2.75！40多歲男從泰國入境　匡列同行者4人採檢中

快訊／高雄造船廠最終定序出爐！1人無法定序、1人驗出BA.2

熊媽媽帶小熊萌翻！在黃石公園塞車＝超好運　還有美洲野牛隨處可見

沒消費不借廁所！爸買可樂女兒才能尿尿　氣到踹門罵爛店下場慘

中共對裴洛西訪台使出軍事威脅　民進黨團批：非常粗暴沒有文明

準職棒球員林詔恩5局好投　率平鎮挺進小馬青棒冠軍戰

北部再爆BA.5！30多歲男女「沒出國」發燒確診　家人同事都中鏢

苦茶油、桶柑餅、桔醬及老菜脯入菜　簡天才美食展詮釋「法式客家」

樓下情侶又吵架！八卦狗聽到關鍵字 興奮「衝窗邊」湊熱鬧：現在怎樣了

社會熱門新聞

周渝民夫妻買保險　遭詐3447萬元

即／國3南57.6K客運翻覆　傷亡人數不明

26歲拳手被打到腦死！拳擊俱樂部：暫停練習

新店拳館選手遭KO　2小時後腦死

才入伍2天！菜鳥新兵狂毆班長　遭驗退後下場慘爆

即／摩鐵偷拍上百人　魔人再爆「AirTag」監控2女

新北男拳賽遭KO腦死！律師曝1關鍵對手恐判刑

台中妹被餵毒　遭恩客逼多P、跳豔舞

紅牌舞女26年前被恩客分屍　成女鬼哭：還我頭

祖傳「康熙四年」金條想換現　真相心碎了

竹北驚見超巨大天坑！小貨車遭吞沒「自來水管爆裂」

見正妹起色心！阿公竟硬來　完事丟1百：去買宵夜

神鬼保經手法曝　不只仔仔夫妻受害

台北正妹店員險遭侵犯！網直呼「麻吉弟弟」　她報案提告了

更多熱門

相關新聞

神鬼保經手法曝　不只仔仔夫妻受害

神鬼保經手法曝　不只仔仔夫妻受害

藝人周渝民(仔仔)和妻子喻虹淵買保險遭詐騙3447萬元，檢警深入追查，發現馮姓女保險經紀人擅長以專業形象，和客戶扮演好姊妹關係，明知非保單當事人不能繳費，卻騙被害人簽委任書，讓她可以取得現金挪用，辦案人員懷疑馮女經常在收錢後「挖東牆補西牆」，受害的可能不只仔仔夫妻，正擴大偵辦中。

客戶為他退訂保時捷！見業務破綻網笑慘

客戶為他退訂保時捷！見業務破綻網笑慘

周渝民夫妻買保險　遭詐3447萬元

周渝民夫妻買保險　遭詐3447萬元

時尚女竟是自吃白喝妹！爽嗑米其林夜店開喝全賴帳

時尚女竟是自吃白喝妹！爽嗑米其林夜店開喝全賴帳

捲修法詐騙案　張碩文赴調查局說明

捲修法詐騙案　張碩文赴調查局說明

關鍵字：

律師法詐欺律師資格業務詐欺法律系強制執行擔保金

讀者迴響

熱門新聞

周渝民夫妻買保險　遭詐3447萬元

即／國3南57.6K客運翻覆　傷亡人數不明

林智堅手機號碼曝光！　他打過去「真的接了」

26歲拳手被打到腦死！拳擊俱樂部：暫停練習

新竹球場爭議！許賢文：建議林哲瑄改行當演員

超商「中杯拿鐵買3送3」只有今天！

95年次役男注意！兵役擬延長1年　國防部曝目前研議進度

詭異男突進店疑想侵犯女店員！網驚：是麻吉弟弟

新店拳館選手遭KO　2小時後腦死

民進黨誰比林智堅更慘？他點名1人：恐第1個掛掉

彩虹爺爺最原始真跡　僅剩20%原創　

陳竹音罹癌　曝台人在中國看病難挨轟

PSY濕身秀出意外！工作人員滑倒身亡

才入伍2天！菜鳥新兵狂毆班長　遭驗退後下場慘爆

4生肖下半年翻身！好事降臨關鍵字曝

更多

最夯影音

更多
陶晶瑩虧黃韻玲：從小聽妳的歌XD　合體魏如萱、許哲珮「來砸場的！」

陶晶瑩虧黃韻玲：從小聽妳的歌XD　合體魏如萱、許哲珮「來砸場的！」
麻吉弟弟爆「詭闖假髮店跟進休息室」　 女店員提告...他親道歉：狀況不太好

麻吉弟弟爆「詭闖假髮店跟進休息室」　 女店員提告...他親道歉：狀況不太好

楊祐寧甜吻愛妻Melinda❤　下跪求婚0.01秒她就答應惹

楊祐寧甜吻愛妻Melinda❤　下跪求婚0.01秒她就答應惹

非洲女幽默回應網提問　手機都用河馬屁屁充電

非洲女幽默回應網提問　手機都用河馬屁屁充電

BTS認證過！「最美雙胞胎」超會跳 「泫雅舞蹈老師」為她們編舞

BTS認證過！「最美雙胞胎」超會跳 「泫雅舞蹈老師」為她們編舞

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面