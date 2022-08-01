仔仔夫妻遭詐3447萬！保險經紀人誆「自動轉帳會被查稅」私吞現金

▲周渝民和喻虹淵夫妻買儲蓄險遭詐3千多萬元。（資料照／翻攝自臉書／周渝民）

記者劉昌松／台北報導

藝人周渝民(仔仔)和喻虹淵買了1張6年期的高額儲蓄險，承辦的馮姓女保險經紀人卻利用喻虹淵的信任，陸續以鉅額轉帳會被查稅、可能被誤認洗錢、預繳有優惠等理由，直接向喻虹淵收取現金，直到2021年，保險公司一再通知缺繳訊息，喻虹淵才發現累計受騙3447萬多元，台北地檢署1日依詐欺罪起訴馮女。

周渝民與小6歲的喻虹淵因為合作台劇《痞子英雄》相識，2015年宣布結婚，隔年生下1女，2019年傳出砸下1.9億元在台北市大安區買豪宅，夫妻倆對私生活十分低調，喻虹淵在2018年間，向馮姓女友人買了儲蓄險。

檢警調查，這張6年期儲蓄險保單已周渝民當要保人與被保人，每期保費684萬多元，原本簽約時設定要用帳戶自動扣款繳納，但馮女卻在2019年要繳第2期保費前，向喻虹淵誆稱，鉅額轉帳繳款，可能引起國稅局查稅，也可能會被金管會誤認在洗錢，說服喻虹淵改以現金繳費。

喻虹淵因此分別在2019年5月、6月間，分2次在銀行門口把保費交給馮女；2020年4月，馮女先以保險公司通知要提前繳費為由，從喻虹淵手中拿走第3期現金保費，8月的時候，馮女又佯稱預繳第5、6期保費，期滿可獲得優惠折扣347萬為由，親自到府收走鉅款。

到了2021年間，喻虹淵接到保險公司的催繳通知，馮女還繼續騙稱是公司帳務系統出了問題，接著又收走了第4期的保費，可是喻虹淵還是不斷收到催繳通知，直接詢問保險公司才發現，竟然已經欠繳5年保費。

馮女到案後坦承有挪用保費，但否認詐欺，因保險公司人員證稱並沒有提前繳費的優惠制度，檢察官調查後認定，馮女涉嫌先後5次以詐術騙取周渝民和喻虹淵保費，累計金額高達3447萬多元，以5個詐欺罪將馮女提起公訴，並請求法院宣告沒收馮女不法所得，發還被害人。