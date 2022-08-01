　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

仔仔夫妻遭詐3447萬！保險經紀人誆「自動轉帳會被查稅」私吞現金

▲▼周渝民和喻虹淵登記結婚。（圖／翻攝自臉書／周渝民）

▲周渝民和喻虹淵夫妻買儲蓄險遭詐3千多萬元。（資料照／翻攝自臉書／周渝民）

記者劉昌松／台北報導

藝人周渝民(仔仔)和喻虹淵買了1張6年期的高額儲蓄險，承辦的馮姓女保險經紀人卻利用喻虹淵的信任，陸續以鉅額轉帳會被查稅、可能被誤認洗錢、預繳有優惠等理由，直接向喻虹淵收取現金，直到2021年，保險公司一再通知缺繳訊息，喻虹淵才發現累計受騙3447萬多元，台北地檢署1日依詐欺罪起訴馮女。

周渝民與小6歲的喻虹淵因為合作台劇《痞子英雄》相識，2015年宣布結婚，隔年生下1女，2019年傳出砸下1.9億元在台北市大安區買豪宅，夫妻倆對私生活十分低調，喻虹淵在2018年間，向馮姓女友人買了儲蓄險。

檢警調查，這張6年期儲蓄險保單已周渝民當要保人與被保人，每期保費684萬多元，原本簽約時設定要用帳戶自動扣款繳納，但馮女卻在2019年要繳第2期保費前，向喻虹淵誆稱，鉅額轉帳繳款，可能引起國稅局查稅，也可能會被金管會誤認在洗錢，說服喻虹淵改以現金繳費。

喻虹淵因此分別在2019年5月、6月間，分2次在銀行門口把保費交給馮女；2020年4月，馮女先以保險公司通知要提前繳費為由，從喻虹淵手中拿走第3期現金保費，8月的時候，馮女又佯稱預繳第5、6期保費，期滿可獲得優惠折扣347萬為由，親自到府收走鉅款。

到了2021年間，喻虹淵接到保險公司的催繳通知，馮女還繼續騙稱是公司帳務系統出了問題，接著又收走了第4期的保費，可是喻虹淵還是不斷收到催繳通知，直接詢問保險公司才發現，竟然已經欠繳5年保費。

馮女到案後坦承有挪用保費，但否認詐欺，因保險公司人員證稱並沒有提前繳費的優惠制度，檢察官調查後認定，馮女涉嫌先後5次以詐術騙取周渝民和喻虹淵保費，累計金額高達3447萬多元，以5個詐欺罪將馮女提起公訴，並請求法院宣告沒收馮女不法所得，發還被害人。

►貓咪最愛的「慕斯肉泥」特價了！好入口還能趁機補充水份，奴才們快選購

ET快訊
三峽大豹溪大亂鬥！　金髮男「K中女友」芭比Q了
歐陽娣娣錄取北京電影學院　新生名單沒有她！網驚：怎進去的
台積電高雄廠傳8／7動土！　陳其邁證實：這個月動工
快訊／食藥署核准BNT幼兒疫苗！　6個月至4歲打三劑
快訊／周渝民夫妻遭詐3447萬！　手法曝光
只有今天！超商「拿鐵買3送3」　可寄杯、冷熱互換
民進黨誰比林智堅更慘？　他點名1人：選情第一個掛掉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

猛力拋摔7月大男嬰撞床頭櫃　頭骨骨折而死！生母同居男友判10年

國道「掏棍蛇行」叫囂！球棒哥在台灣大道就罵人...衝突原因曝

見挺韓網紅照回應「我想吐」　直播主挨告公然侮辱結果出爐

優良教師走鐘！交友軟體傳「Hi fun」販毒　面交約到喬裝警慘被逮

仔仔夫妻遭詐3447萬！保險經紀人誆「自動轉帳會被查稅」私吞現金

教練在旁邊！男SUP落水溺斃妻怒求償910萬　業者無過失理由曝

後驛商圈偷拍狼抓到了！手機伸正妹女店員裙底6次　他說：壓力大　

國道一號苗栗段火燒車　20年老車「引擎室」起火燒成廢鐵

影片曝！守望隊員剛巡邏完「橫向竄出」　遭騎士撞擊送醫不治

快訊／摩鐵裝針孔偷拍上百人　魔人再爆「AirTag」監控2女

陶晶瑩虧黃韻玲：從小聽妳的歌XD　合體魏如萱、許哲珮「來砸場的！」

麻吉弟弟爆「詭闖假髮店跟進休息室」　 女店員提告...他親道歉：狀況不太好

楊祐寧甜吻愛妻Melinda❤　下跪求婚0.01秒她就答應惹

BTS認證過！「最美雙胞胎」超會跳 「泫雅舞蹈老師」為她們編舞

非洲女幽默回應網提問　手機都用河馬屁屁充電

懂事3歲娃「送軍人爸上班」　等門關上：為什麼要回營區

陶晶瑩產後嗓子壞掉：一步步爬回來　等500多天攻蛋…搞笑唱王菲《天空》

網紅衝柬埔寨詐騙窟救人！　「被警出賣」恐怖內幕曝光

受不了！男同學在等我　萌妹抱怨爸拆穿：少自戀

外送員等太久嗆「我小隊長」　下秒店家淡定回：啊然後勒？　

猛力拋摔7月大男嬰撞床頭櫃　頭骨骨折而死！生母同居男友判10年

國道「掏棍蛇行」叫囂！球棒哥在台灣大道就罵人...衝突原因曝

見挺韓網紅照回應「我想吐」　直播主挨告公然侮辱結果出爐

優良教師走鐘！交友軟體傳「Hi fun」販毒　面交約到喬裝警慘被逮

仔仔夫妻遭詐3447萬！保險經紀人誆「自動轉帳會被查稅」私吞現金

教練在旁邊！男SUP落水溺斃妻怒求償910萬　業者無過失理由曝

後驛商圈偷拍狼抓到了！手機伸正妹女店員裙底6次　他說：壓力大　

國道一號苗栗段火燒車　20年老車「引擎室」起火燒成廢鐵

影片曝！守望隊員剛巡邏完「橫向竄出」　遭騎士撞擊送醫不治

快訊／摩鐵裝針孔偷拍上百人　魔人再爆「AirTag」監控2女

「指環王」羅素逝世　巴克利：英雄是他最完美的評價

美援「海馬斯」炸翻俄軍列車！彈藥軍備全毀　至少80死200傷

工總發表白皮書　提9大建議方向盼台灣經濟「轉骨」

Fed官員警告「放緩升息預期太過超前」　通膨回降路還很遙遠

猛力拋摔7月大男嬰撞床頭櫃　頭骨骨折而死！生母同居男友判10年

澳門連續9天社區清零　娛樂場所重新開放、餐廳可內用

日本直送「昭和半熟麵包」扎實Q彈！撕開會牽絲　烤完香氣超誘人

運安會只在「事故後調查」還不夠！賴清德下令：建立評鑑制度

道奇新挑戰者／衝鋒者「確定變電動車」！V8美式肌肉車走入歷史

「裴洛西借飛機故障訪台？」　陸學者：「欺騙突降」後果嚴重

我警告你...不准摸我胸部！　柴柴被飼主騷擾「氣到燒聲」

社會熱門新聞

新店拳館選手遭KO　2小時後腦死

周渝民夫妻買保險　遭詐3447萬元

26歲拳手被打到腦死！拳擊俱樂部：暫停練習

新北男拳賽遭KO腦死！律師曝1關鍵對手恐判刑

才入伍2天！菜鳥新兵狂毆班長　遭驗退後下場慘爆

台中妹被餵毒　遭恩客逼多P、跳豔舞

紅牌舞女26年前被恩客分屍　成女鬼哭：還我頭

即／摩鐵偷拍上百人　魔人再爆「AirTag」監控2女

竹北驚見超巨大天坑！小貨車遭吞沒「自來水管爆裂」

見正妹起色心！阿公竟硬來　完事丟1百：去買宵夜

台北正妹店員險遭侵犯！網直呼「麻吉弟弟」　她報案提告了

彩虹村遭塗毀　市府堅持提告

國道上亮球棒　手伸窗外邊開邊甩

滷味攤槍手行凶前打給前妻留「4字」

更多熱門

相關新聞

柬埔寨「詐騙3手法」曝！這一種最易中計

柬埔寨「詐騙3手法」曝！這一種最易中計

近期頻傳台人被賣到柬埔寨等國當詐騙集團的事件，就有一名網友發文表示，現在詐騙集團騙人出國的主要方式有3種，其中「親友團」最難防範，如果身邊有親朋好友找自己出國，務必請對方開視訊，若拖拖拉拉肯定有問題。

上銬男被暴打片瘋傳！他警告：目標變台人

上銬男被暴打片瘋傳！他警告：目標變台人

網紅踢爆詐騙集團5大手法：台人可賣90萬

網紅踢爆詐騙集團5大手法：台人可賣90萬

拇指工傷截肢保險賠420元　她痛罵：是在三X

拇指工傷截肢保險賠420元　她痛罵：是在三X

台人去柬埔寨遭軟禁　網紅直衝「詐騙窟」救援

台人去柬埔寨遭軟禁　網紅直衝「詐騙窟」救援

關鍵字：

周渝民喻虹淵藝人夫妻保險詐騙詐欺經紀人儲蓄險

讀者迴響

熱門新聞

林智堅手機號碼曝光！　他打過去「真的接了」

新竹球場爭議！許賢文：建議林哲瑄改行當演員

新店拳館選手遭KO　2小時後腦死

詭異男突進店疑想侵犯女店員！網驚：是麻吉弟弟

PSY濕身秀出意外！工作人員滑倒身亡

周渝民夫妻買保險　遭詐3447萬元

彩虹爺爺最原始真跡　僅剩20%原創　

4生肖下半年翻身！好事降臨關鍵字曝

陳竹音罹癌　曝台人在中國看病難挨轟

孫生控員工「趁女同事喝醉狂揉」　氣炸公開點名

26歲拳手被打到腦死！拳擊俱樂部：暫停練習

水果發霉切掉吃？專家抖了　2類食物「罹肝癌機率超高」

新北男拳賽遭KO腦死！律師曝1關鍵對手恐判刑

才入伍2天！菜鳥新兵狂毆班長　遭驗退後下場慘爆

台中妹被餵毒　遭恩客逼多P、跳豔舞

更多

最夯影音

更多
陶晶瑩虧黃韻玲：從小聽妳的歌XD　合體魏如萱、許哲珮「來砸場的！」

陶晶瑩虧黃韻玲：從小聽妳的歌XD　合體魏如萱、許哲珮「來砸場的！」
麻吉弟弟爆「詭闖假髮店跟進休息室」　 女店員提告...他親道歉：狀況不太好

麻吉弟弟爆「詭闖假髮店跟進休息室」　 女店員提告...他親道歉：狀況不太好

楊祐寧甜吻愛妻Melinda❤　下跪求婚0.01秒她就答應惹

楊祐寧甜吻愛妻Melinda❤　下跪求婚0.01秒她就答應惹

BTS認證過！「最美雙胞胎」超會跳 「泫雅舞蹈老師」為她們編舞

BTS認證過！「最美雙胞胎」超會跳 「泫雅舞蹈老師」為她們編舞

非洲女幽默回應網提問　手機都用河馬屁屁充電

非洲女幽默回應網提問　手機都用河馬屁屁充電

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面