捲入促轉條例修法詐騙案　前立委張碩文主動赴調查局說明

▲張碩文因捲入修法詐騙案，主動出面向專案小組說明案情。（資料照／記者季相儒攝）

記者劉昌松／台北報導

檢調26日發動13路大搜索，偵辦是知管理顧問公司總經理郭克銘，涉嫌佯稱可協助遊說修改《促轉條例》，向建商、政治受難遺族詐騙案，郭克銘和國民黨立院黨團主任沈建億訊被檢察官依詐欺罪嫌諭令交保後，27日一早，捲入這場詐騙案的前親民黨立院黨團主任張碩文，主動到調查局說明經過，稍晚將由檢察官訊問釐清案情。

張碩文2005年當選國民黨籍雲林縣立法委員，之後擔任過連勝文競選台北市長總部發言人，轉投親民黨後，2016年擔任親民黨立院黨團主任，現為親民黨發言人。

檢調是在2020年偵查起訴立委蘇震清等人集體收賄案時，發現「白手套」郭克銘另外涉嫌在2016年到2019年間，對外佯稱可遊說民代修改《促轉條例》，幫政治受難者與建商取得土地，並疑似藉此詐得至少500萬元。

台北地檢署26日指揮調查局北機站搜索約談郭克銘、國民黨團主任沈建億、前立委助理丁復華等6名嫌疑人到案後，由檢察官依涉嫌詐欺等罪，諭令郭克銘、高玉如夫妻各20萬元交保，沈建億交保40萬，丁復華10萬元交保，涉案建商陳信誠、蘇益生請回。

據了解，專案小組尚未查出有民代涉案，不過在26日行動後，發現當年擔任親民黨團主任的張碩文可能也與郭克銘所說的遊說請託有關，因此與張碩文取得聯繫後，張在27日上午主動到北機站，向專案小組說明案情。