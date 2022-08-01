仔仔夫妻太信她！神鬼保經扮好姊妹　「挖東牆補西牆」挪用鉅款

記者劉昌松／台北報導

藝人周渝民(仔仔)和妻子喻虹淵買保險遭詐騙3447萬元，檢警深入追查，發現馮姓女保險經紀人擅長以專業形象，和客戶扮演好姊妹關係，明知非保單當事人不能繳費，卻騙被害人簽委任書，讓她可以取得現金挪用，辦案人員懷疑馮女經常在收錢後「挖東牆補西牆」，等到保險公司催繳才趕緊幫被害人把保費存入，受害的可能不只仔仔夫妻，正擴大偵辦中。

▲檢警懷疑不是只有周渝民和喻虹淵遭保險經紀人詐騙保費。（資料照／翻攝自臉書周渝民）

根據檢警調查，喻虹淵和馮姓女保險經紀人認識多年，2018年以周渝民擔任要保、被保人，買了高額儲蓄險時，原本有設定6期、每期684萬餘元的自動轉帳繳款，但經馮女遊說，喻虹淵開始親自拿現金到銀行門口，或是在家中親手交給馮女代繳。

▲周渝民41歲生日，老婆喻虹淵放閃 。（圖／翻攝自Facebook／喻虹淵、周渝民）

本案特別的是，被害人喻虹淵未能提出現金來源證明，辦案人員只能以反向方式，調閱馮女相關帳戶的金流，證實馮女在2019年分2次共收到698萬餘元的第2期保費，2020年4月又收到第3期的684萬餘元。

馮女否認有詐欺，辯稱確實有代繳保費，但檢警發現，馮女收到錢之後，曾把錢挪作他用，拖延了一陣子才幫喻虹淵繳交保費，過程中，馮女的主管還曾發現，馮女以自己名義代繳保費，提醒馮女違反非保單當事人不得繳納規定，馮女為此找喻虹淵簽屬委託授權。

之後馮女又以預繳保費可享優惠等理由，2020年9月一口氣向喻虹淵收了第5期、第6期共約1369萬元現金，在此同時，喻虹淵接到保險公司通知催繳第4期保費，馮女還佯稱是保險公司系統帳務有問題，再向喻虹淵補收第4期保費694萬元。

檢察官認為，馮女以專業形象取得喻虹淵的信任，收取現金的目的是要利用時間差，挪用鉅額現金填補資金缺口，雖然之後確實有代繳第2、3期保費，但都是「挪東牆補西牆」且害保戶逾期延繳，仍屬於詐騙行為，因此認定仔仔夫妻買的這張保單後面5期保費3447萬多元，都屬於馮女詐欺不法所得，同時懷疑也其他保戶的保費也遭馮女擅自私吞挪用，已擴大偵辦。