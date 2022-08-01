兵役「擬延長1年」網炸鍋！學長1關鍵搖頭：是去養老還度假

▲義務役役期引發討論。示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

總統蔡英文7月中召開「國防軍事會談」，提及義務役役期延長為一年的議題，初步規畫95年次以後出生男性適用新制。雖然全案尚未定案，但消息曝光後，也引發網友熱議，「沒事 不用緊張啦！要也是選舉完才決定」、「要不募兵制做好些，福利好自然有人報名，又可解失業率」。

有媒體指稱，蔡英文已經拍板兵役延長一年，並於2024年總統大選後正式上路。據悉，蔡英文是於7月中召開「國防軍事會談」，會中觸及義務役役期延長為一年的議題，初步規畫95年次以後出生的男性適用新制。

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對此，國防部今（1）日表示，全案仍在研議當中，尚未定案；同時也強調兵役制度改革議題，必須綜合考量敵情威脅、防衛作戰需求及部隊訓練能量等配套措施，以符合現代化戰爭之需求。

▲有網友認為，時間不是重點，訓練強度才是。示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

消息曝光後，許多網友在《ETtoday新聞雲》粉專底下留言，「少來這套，最好敢這樣延長」、「一定都選舉過後，怎麼想得罪18歲年輕人」。還有些「學長」表示，「還好我退了，那些還沒當的確實需要2年才夠」、「之前4個月的先回去補滿1年再說」、「沒有2年真的學不到東西」、「讚讚讚，最好是當3年6個月才能精進戰技」、「這樣就對了～學弟簽下去」。

還有網友不解直呼，「我只想知道如果走回頭路的話，當初政策錯誤是誰要負責」、「這不叫延長，叫恢復吧」、「都不要退伍好了，省得一直改」、「校正回歸」、「走回頭路」、「繞一圈又回原點」。

此外，也有些網友直指1關鍵，「當兵的意義都沒搞懂，再10年、也沒用，做越久，不是撈就是混」、「講得好像延長服役期間，軍中的問題就會自動改善一樣」、「時間不是重點，重點是訓練強度，我前表姐夫當班長當到可以胖10幾公斤，是去養老還是去度假」。

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