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美前參謀長聯席會主席：裴洛西仍然「很可能」訪台

記者張寧倢／綜合報導

美國眾院議長裴洛西訪問亞洲的官方行程中包含新加坡、馬來西亞、南韓與日本，但暫未提及台灣。美國前參謀長聯席會議主席穆倫（Mike Mullen）受訪表示，裴洛西仍然很可能會訪問台灣，因為她的性格堅毅，過去不僅多次到訪亞太，她更堅信美國支持的價值。

▲▼美國民主黨眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。（圖／路透）

▲美國眾議院議長、民主黨人裴洛西（Nancy Pelosi）出發訪問亞洲。（圖／路透）

美國退役海軍上將穆倫7月31日在CNN政論節目中受訪稱，裴洛西是一位性格非常堅毅的女性，懂得該如何完善處理事務，且她深切關注美國與世界的安全，並關心人權議題。穆倫認為，裴洛西在下決策前必定先深思熟慮，加上她對美國的深刻瞭解，若她最終真的到訪台灣，那也是經過謹慎風險評估與眾多考量下的結果。

與此同時，裴洛西已抵達亞洲行的第一站，一架疑似裴洛西搭乘的「波音C-40C運輸機」於今晨4點21分降落新加坡。法國國國際廣播電台（RFI）先前報導，裴洛西可能於4日從菲律賓轉抵台灣台北，與總統蔡英文會面，再於5日飛往日本。

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