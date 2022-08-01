被美列入預摘牌名單　阿里巴巴：努力保持同時兩地上市地位

▲阿里巴巴。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸電商龍頭阿里巴巴近日被美國證券交易委員會列入預摘牌名單。對此，阿里巴巴8月1日表示，將繼續留意市場動態，遵守適用的法律法規，並努力保持同時在紐交所和香港聯交所的兩地上市地位。

根據阿里巴巴在港交所發布的公告，阿里巴巴於7月29日被美國證交會依《外國公司問責法案》認定為「委員會認定的發行人」。

美國證交會的認定代表著，其認為美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）無法完全檢查或調查阿里巴巴在截至今年3月31日止財年使用的註冊會計師事務所的審計底稿。

阿里巴巴指出，今年成為阿里巴巴的第一個「未檢查」年度。根據《外國公司問責法案》，如果PCAOB連續3個「未檢查」年度無法對負責審計美國上市公司財務報表的註冊會計師事務所進行完全檢查或調查，該公司的證券將被證交會禁止在美國任何全國性證券交易所或在美國「場外交易」市場進行交易。

阿里巴巴集團7月26日曾發出公告稱，董事會已授權集團管理層向香港聯合交易所提交申請，擬將香港新增為主要上市地。在香港聯交所完成審核程序後，阿里巴巴將在香港聯交所主板及紐約證券交易所兩地雙重主要上市。

阿里巴巴強調，將繼續留意市場動態，遵守適用的法律法規，並努力保持同時在紐交所和香港聯交所的兩地上市地位。