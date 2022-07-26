阿里巴巴擬雙重上市！定年底前完成　分析：最優商業選擇

▲阿里巴巴申請香港、紐約雙重主要上市。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

阿里巴巴集團7月26日發布公告稱，董事會已授權集團管理層向香港聯合交易所提交申請，擬將香港新增為主要上市地。阿里巴巴集團董事會主席兼首席執行官張勇表示，這個決定的目的是希望讓更廣泛多元的投資者，尤其是阿里巴巴數字生態參與者，能共享阿里巴巴的成長和未來。

據《澎湃新聞》報導，阿里巴巴目前在香港聯交所主板第二上市，將會按照香港上市規則申請香港為主要上市地，預期將於2022年年底前生效。在香港聯交所完成審核程序後，阿里巴巴將在香港聯交所主板及紐約證券交易所兩地雙重主要上市。

實行雙重主要上市之後，預計國際投資者將更多配置阿里港股，可能給港股市場注入新的流動性。同時，阿里巴巴港股預計也將符合港股通資質，從而或為大陸投資者直接投資阿里創造更多便利。

分析普遍認為，對於阿里以及中概股，雙重主要上市是順應當前格局和市場預期、確保投資者利益的最優商業選擇。

2007年，阿里巴巴的B2B業務就曾在香港聯交所上市。2014年，阿里巴巴籌劃整體上市時，首先考慮的目的地也是香港聯交所，並開展了相關路演。但由於當時相關規定限制，阿里最終轉赴紐交所上市。

2014年，赴美上市前夕，阿里巴巴仍公開表示，「未來條件允許，我們將回歸國內資本市場，與國內投資者共同分享公司的成長。」

2018年，香港聯交所啟動上市制度改革，這也為包括阿里在內的大量國內互聯網公司在港上市創造了更有利條件。2019年11月，阿里巴巴在香港二次上市，紐約依然作為阿里的主要上市地。

自2019年在港上市以來，阿里巴巴大部分流通股已轉至香港注冊。據統計，截至2022年6月30日止六個月，阿里巴巴集團股份於香港市場的日均交易量約7億美元，於美國市場的日均交易量約32億美元。中國和亞太地區作為阿里巴巴業務開展的主要市場，阿里始終受到中資和亞太資金的高度關注。此次阿里新增香港作為主要上市地，在技術層面上水到渠成，也符合市場過去一段時間以來的預期。

2018年香港聯交所上市制度改革後，越來越多中國科技公司選擇在美國和香港兩地上市，但在交易機制設計上，大多以美國為主要上市地，在香港掛牌多採用「二次上市」模式。

近段時期以來，雙重主要上市正在成為中概股回港的主流模式。截至目前，已有知乎、貝殼、小鵬、理想等9家中概股公司實現在美國和香港雙重主要上市。

據了解，阿里巴巴在香港紐約雙重主要上市後，在美國掛牌的存托股和在香港上市的普通股依然可以繼續互相轉換，投資者可繼續選擇以其中一種形式持有阿里巴巴股份，這將吸引更多國際資本向香港轉移。

分析人士認為，實行雙重主要上市之後，中概股美股和港股的定價相互獨立，有望提升香港證券市場的定價能力。流動性的增加和定價能力的提升，將有利於香港進一步鞏固和增強國際金融中心地位。

值得關注的是，中概股企業選擇雙重主要上市，並不影響其在美國的上市地位。長期以來，海外資金對中國科技企業的發展作用顯著，阿里等一批中概股公司在美上市，也增進了全球資本對中國企業和中國市場的了解。