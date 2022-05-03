一文看懂「馬某某被捕」始末！官媒揭真正身分　阿里股價一度跌9%

▲馬雲5月1日還公開露面。（圖／翻攝自微博）

大陸中心／綜合報導

大陸官媒《央視新聞》今日（3日）早上報導，杭州國家安全局逮捕涉嫌危害國家安全的「馬某」，驚動全網。此後多方消息稱，這人並不是阿里巴巴創辦人馬雲。另一家官媒《環球時報》英文版最新報導指出，「馬某某」從事硬體研發工作。

《央視新聞》3日一早推播了一條新聞通報，通報寫到，2022年4月25日，杭州市國家安全局依法對勾結境外反華敵對勢力，涉嫌從事煽動分裂國家、煽動顛覆國家政權等危害國家安全活動的「馬某」採取刑事強制措施。

文中，逮捕地點是阿里巴巴集團和螞蟻集團總部的所在地杭州，逮捕對象為「馬某」，罪名又是「煽動分裂國家、煽動顛覆國家政權等危害國家安全活動」，種種關鍵詞讓「馬雲」迅速登上微博熱搜。

當時，有網友猜測，杭州國家安全局對「馬某」採取刑事強制措施，有可能就是前年下半年，因螞蟻金服想在美國上市而被中共當局整頓的馬雲。

▲環球時報最新報導。（圖／翻攝自微博）

大約9點50分，《央視》把原推播新聞中的「馬某」改成「馬某某」。此外，環球網前總編輯胡錫進也在網上發文強調，「據老胡了解，杭州市國安局抓的是馬某某，不是馬某。」

另據《網易新聞》報導，阿里創始人馬雲4月29日作為浙江商會會長，還召開了視訊會議。抖音上顯示，五一勞動節，馬雲還來到湖畔創研中心（原稱湖畔大學）種樹。

消息觸動金融市場敏感神經，今日早盤，在香港上市的阿里巴巴開盤後一度重挫超過9％，後又急速拉升，跌幅收斂至近3％。

據《環球時報》英文版Global Times最新報導，通報中的「馬某某」是在一家IT公司擔任硬體研發部總監。《環球時報》向相關部門證實該男子的個資，得知他的名字有3個漢字。

報導指，「馬某某」被外部反華勢力洗腦，自今年3月起，在反華人士的慫恿下，該男子創建了一個網路匿名群組，充當外部勢力的代理人，散布謠言和虛假信息，發布所謂的獨立宣言分裂國家，顛覆國家。