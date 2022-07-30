尪3個月才回家一次　婆婆和夫妻硬擠同張床…半夜也跑來「查房」

▲女鄰居婆婆的行徑很離譜。（示意圖／CFP視覺中國）

記者朱祖儀／綜合報導

婆媳之間如何相處是一大難題。一名女子就碰到難搞的婆婆，老公在外島工作，幾個月才回家一趟，但每次想要享受獨處時光，婆婆就會跑到家裡，且因為家裡房間少，對方還硬要和他們夫妻擠同一張床睡覺，害老公只能打地鋪，即使想要出去玩，也要配合婆婆的「查房時間」，感到相當困擾。

一名網友在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」透露，女鄰居的老公在外島工作，大概2、3個月回家一次，但每次回來時，他們都沒辦法享受甜蜜時光，「她先生前腳回來了，婆婆後腳就又跟來了」，獨處時間就泡湯了，就算想要生第2胎也沒辦法。

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因為女鄰居家只有2間房，小孩房比較小，婆婆不想過去睡，就跑到主臥室和他們夫妻硬擠同一張床睡覺，害得老公只能打地鋪或睡客廳沙發，最後床上只剩下她和婆婆。

▲女鄰居婆婆會跑來主臥室硬擠。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

不僅如此，女鄰居婆婆有家裡鑰匙，時不時就會來「查房」，有時候會在凌晨5點就上門，甚至連半夜11、12點也不放過他們，如果想反鎖家門，對方就會一直不停按門鈴、大聲敲門，害得他們被其他人投訴。如果白天帶小孩出門吃飯，剛好碰到婆婆的查房時間，對方就會奪命連環call，要求「帶小孩馬上回來」，行徑相當離譜。

不少網友看到後紛紛表示，「建議鄰居也搬去外島跟先生一起住比較實在」、「成全他們母子情吧！你可以帶小孩走了」、「不識相的婆婆，成為婚姻裡的第三者而不自知」、「直接跟婆婆說，還想生第二胎，要她別黏著她兒子」，也有人批評老公說，「老公真的很沒路用耶，可以放生他嗎」、「老公的問題也很大…難得放假回來，都不想和老婆小孩獨處嗎」、「主要還是老公的問題，是他默許他媽的」。