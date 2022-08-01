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「落跑前總統」傳將返國！　斯里蘭卡新總統：現在不是好時機

▲▼ 斯里蘭卡新總統威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）。（圖／達志影像／美聯社）

▲現年73歲、6度擔任總理的威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）在議會選舉勝出，成為新任斯里蘭卡總統。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

斯里蘭卡前總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）在國家經濟崩潰、爆發大規模示威後，搭機逃往新加坡，但據傳近期計畫返國。對此，現任總統威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）表示，現在不是回國的好時機，因為這將加劇政治緊張局勢。

威克瑞米辛赫在議會選舉勝出後，一直與拉賈帕克薩保持聯繫，處理權力移交及其他行政事宜，7月31日接受《華爾街日報》採訪時指出，「我認為，現在不是他（前總統）該回來的時候，也沒看見他將在近期返國的跡象。」

▲▼斯里蘭卡總統候選人戈塔巴耶．拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）。（圖／達志影像／美聯社）

▲拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）面臨排山倒海的下台呼聲，7月13日搭機逃往新加坡。（圖／達志影像／美聯社）

斯里蘭卡陷入獨立以來最嚴峻經濟危機，不僅外匯存底耗盡，原油、食品及藥品等民生必需品也嚴重短缺，已於7月5日宣布國家破產，至今持續與國際貨幣基金（IMF）協商援助計畫。威克瑞米辛赫預期，8月底前能與IMF達成一定程度共識，但國內經濟狀況還需數月才會顯著改善。

《路透社》指出，在2025年底前，斯里蘭卡預計還有近210億美元的外債有待償還，但該國從今年4月起就已暫停支付。斯里蘭卡明年還須確保從其他來源獲得超過30億美元資金，投入必要物資的進口，包括燃料、食物及肥料。

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