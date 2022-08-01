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大陸 大陸焦點 特派現場

胡錫進：裴洛西與蔡英文見面，她們將不知「下一分鐘會發生什麼」

▲▼ 美國眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。（圖／達志影像）

▲美國眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）傳明晚抵台，引發各界關注。（圖／Nancy Pelosi）

記者邱晟軒／綜合報導

根據最新消息指出，美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）預計將會在本週訪台，時間點可能落在周二（2日）晚間或周三（3日）上午。對此，中國《環球時報》前總編輯、現任特約評論員胡錫進再開嗆，要讓裴洛西與蔡英文見面時都踏實不了，「她們將不知道下一個小時甚至下一分鐘會發生什麼事」。

胡錫進今天下午才在推特上發文威脅，中國人民解放軍已經做好充分的準備，「如果她（裴洛西）膽敢在台灣停留，這將是點燃台灣海峽局勢火藥桶的時刻。」

胡錫進隨後又在個人微博發表長篇評論，指出裴洛西今明天在新加坡和馬來西亞，週四韓國國會議長要見她，中間夾著的這段時間則最危險。他個人傾向於認為，裴洛西會一意孤行「竄訪」台灣，這應是我們當下的底線思維。竄訪台灣是裴洛西試圖在卸下美國眾議長職務前給自己樹碑立傳的賭博。她一直鬼鬼祟祟，台灣當局也不敢證實她的訪問，說明她們都預感到了此次訪問的超級風險。

胡錫進表示，裴洛西進入台灣的時間和路線，即使沒有外媒的報導，中國大陸方面都應該能夠掌握。我相信解放軍早已嚴陣以待，國防部表示的「絕不會坐視不管」肯定不是一句空話。之前提了多項建議，解放軍的方案肯定比我建議的更多，那些方案將包括阻止、干擾裴洛西訪台的，還會包括懲罰台灣當局和對美實施報復的。

胡錫進認為，裴洛西訪台等於是點燃了台海局勢火藥桶的導火線，她想成為美國和西方的「英雄」，但她打錯了算盤。事實和時間將證明，她通過台灣問題出了最大風頭，這也將成為她政治生涯的最大失敗和恥辱。

胡錫進提到，這場鬥爭雖然由裴洛西挑起，但她是孤注一擲的，我方擁有對付她的諸多機動權。外交部和國防部已經做了採取堅決有力反制行動的明確表態，這意味著我們肯定不會讓裴洛西此訪平平安安、順順噹噹，我們施壓、攪亂它、順勢加強對台灣島軍事滲透的手段非常多，這些牌具體怎麼打，美方是無法預測的，比我們預測裴洛西竄訪台灣的時間和路線難多了。

胡錫進威脅，裴洛西如果來了，她一路上以及與蔡英文見面時都踏實不了，她們將不知道下一個小時甚至下一分鐘會發生什麼。

胡錫進最後強調，中國這次一定會致力於讓包括美國鷹派在內的人都清楚，台海的紅線踩不得，中國國家利益的紅線踩不得，誰踩了，必遭非常強烈的報復，他所遭受的損失一定比他試圖撈取的利益大得多。

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