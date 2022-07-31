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BA.5殺入出門玩怎防？醫推4重點　1情況「是它大批傳播好時機」

▲國內疫情趨緩27日全國降至二級警戒，廣州街觀光夜市人潮漸回流。（圖／記者林敬旻攝）

▲暑假到加上疫情趨緩，出遊人潮已變多。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者李佳蓉／綜合報導

國內疫情看似退燒，但一波未平一波又起，BA.5已開始入侵全球各地，台灣也不例外。出外旅遊或是工作該如何防範？胸腔暨重症專科醫師黃軒提醒，BA.5肆虐，可以想像開放旅遊與國界後，未來染疫數會大量增加。因此他提出4點防疫工作，呼籲國人遵循，保護自己也能保護身邊的人。

黃軒醫師在粉專《黃軒醫師 Dr. Ooi Hean 》分享4點旅遊／工作防疫須知：

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1.出外地方的疫情

若要前往工作或旅遊地點已是「紅色警戒」，也許要延後行程待警戒狀態解除才計畫過去。

2.打滿三劑疫苗

在BA.5入侵之際，只要有進出社區都得打滿三劑疫苗。根據丹麥近期研究發現，打滿三劑疫苗，對抗BA.5也有不錯的疫苗保護力（比BA.2保護佳）；打滿三劑疫苗比打兩劑疫苗（＞4.5個月）也有不錯的疫苗保護力。這次研究並無發現打滿三劑疫苗，對BA.5保護效果比BA.2差。

▲▼新冠肺炎,疫情,二級警戒,大賣場,餐飲場所,內用,微解封,餐飲業,紓困,武漢肺炎,防疫,百貨公司,餐廳,社交距離,室內聚會,梅花座,隔板,實聯制,圖為統一時代百貨美食街。（圖／記者李毓康攝）

▲外出用餐也應做好個人防護，用酒精擦抹會比直接噴灑更有效。（示意圖／記者李毓康攝）

3.囗罩防飛沫、酒精勤消毒

當發現出外排隊的人越來越不遵守安全社交距離，且出外旅遊人數增加，代表都是BA.5病毒大批傳播的好時機。對於不特定人士群聚，自己得先把口罩戴好、酒精隨手消毒，落實自身防疫工作。

4.備好快篩

日本茨城縣政府研究發現，入侵日本的BA.5潛伏期只有2.4天、國內年初大流行的BA.1潛伏期2.9天、曾引發恐慌的Delta則達3.7天，相較之下BA.5發病時間最短。

因此，出外旅遊或工作，都應隨身備好快篩，萬一出現不適症狀應立即快篩，不要等外出回家後才快篩，因為BA.5很快就會發病傳染，萬一有症狀即容易傳染給家人或同事。因此隨時攜帶，在BA.5入侵社區時，是非常重要的防疫工具。

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