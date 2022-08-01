陳竹音罹癌曝台灣人在中國看病難　挨轟急喊：我想扎根祖國到老死

記者黃翊婷／綜合報導

特技演員陳竹音曾當過舒淇、陳意涵等女星的武打戲替身，今年初她宣布要放棄台灣戶籍，入籍中國並放棄健保，6月間甚至拍攝影片希望打破台灣健保第一的假象，但後來她在中國檢查發現罹患子宮內膜癌，於是透過影片感嘆台灣人在中國就醫困難，引來許多批評，她昨晚（7月31日）緊急在微博發表聲明，喊話「我想扎根祖國，在祖國生活直到老死」。

▲陳竹音曾在影片中抨擊台灣健保制度。（圖／翻攝自YouTube／陳竹音，下同）

自稱「台大學姐」的陳竹音在微博提到，她的確曾透過影片反映台灣民眾在中國就醫困難，台胞居住證是18碼，無法等同中國身分證，有些醫院根本不支持使用，她曾經兩度在河南省鄭州市的醫院預約掛號卻被拒絕，還有醫師因系統僅支持連動中國身分證而無法開單，「我認為這樣不利於長期在大陸生活定居的台灣人在大陸就醫，因而決定反映意見」，為其他人搬開絆腳石。

陳竹音表示，對於反映意見的文章引來社會公眾批評，她虛心受教，但還是希望有關單位能優化待遇，「有人問我，妳回島內看病不行嗎？當然行，但我想在大陸看病。我加入祖國的社保醫保體系，願在祖國就醫治療，完全融入祖國人民生活，象徵我信任祖國的醫療體系與醫療保健事業發展已超越台灣。」

▲陳竹音自拍影片記錄在中國求醫的過程。

陳竹音在文章最後提到，「我想扎根祖國，在祖國生活直到老死」，所以必須趁自己還不算太老的時候，了解如何能在中國就醫。至於為何婚後至今仍未入籍，她解釋，是因為結婚還沒有滿3年，無法申請中國身分證。

▼陳竹音在微博發文回應。（圖／翻攝自微博／台大學姐陳竹音）