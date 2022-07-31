四驅搬運車斜槓　變身成打擊田野火災新利器

▲台南市消防局第三大隊使用四驅搬運車，作為打擊田野火災新利器。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市將軍區盛產紅蘿蔔、蘆筍、牛蒡，全國有名，近年來有些農地因地主旅外不再耕作，致雜草叢生，甚至被偷倒雜物放火燃燒引發大面積的田野火警，致產生大量空污影響民眾的健康，台南市消防局第三大隊將軍消防分隊長莊永清與義消分隊長吳寶宗研究後發現，四驅搬運車可作為打擊田野火災新利器。

南消三大隊指出，消防隊在搶救田野火災時，卻常面臨到產業道路狹窄致消防車輛無法接近，須徒手長距離布置水線及來回搬運救災裝備，除了耗時外，更造成打火兄弟體力透支。將軍消防分隊長莊永清與義消分隊長吳寶宗研究後發現，四驅搬運車是一種極為合宜的搶救利器，其車體可暢行狹窄通路，其貨斗可載運500公斤的消防水帶、瞄子、抽水泵浦、火把直入田野搶救，更具四輪驅動、高底盤及差速器鎖定特性，可以完全克服田野間崎嶇不平或泥地的環境。

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將軍義消顧問團陳進財團長知道田野火災的救災需求後，決定將原訂用於2022年度義消人員旅遊與餐敘的經費，花費22萬元（含意外險）購買四驅搬運車1輛，來解決田野火災搶救的困難。陳團長表示，成立義消顧問團的原意，就是要當消防及義消弟兄的後盾，錢更是要花在刀口上，所以四驅搬運車日後的維修保養費用也由義消顧問團經費全數支付。

為了加值這台四驅搬運車的功能，弟兄們自行設計、焊製一組「消防水帶拖拉卡座」加裝於貨斗，作為田野間拖拉消防水帶使用。經實際測試，距消防車200公尺的田野火災現場，2人以傳統徒手布線方式完成布線需費時5分鐘，但如以1人駕四驅搬運車布線卻只需90秒即可完成，另外這輛車除了具快速布線、收線功能外，尚可同步載送各式配備深入田野間，高度節省人力、有效提升救災效率。

台南市政府消防局李明峯局長表示，像將軍義消分隊及顧問團能運用顧問團經費添購四驅搬運車來解決搶救田野火災的困難，並構思、出錢出力產出能快速布線救災的創新作為，為台南市的救災戰力起了很大的加分效果，值勘典範。