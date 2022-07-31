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足療店女員工「一動作」瞬間爆炸！　慘成人型火球奔逃嚇壞客人

▲▼足療店女員工「一動作」瞬間爆炸。（圖／翻攝臉書「爆廢公社公開版」）

▲足療店女員工在明火上澆酒精。（圖／翻攝臉書「爆廢公社公開版」）

記者張靖榕／綜合報導

台灣臉書社團30日流傳一則短片，畫面中足療店女員工澆酒精助燃盆中物體時，因操作不當引發爆炸，立刻全身著火，嚇得全店員工和客人紛紛逃出出戶外，部分人身上衣褲也因此著火，引發許多網友討論。

臉書「爆廢公社公開版」一則貼文影片中，足療店至少5個位子都有男性顧客正在被服務或是等待服務，另一名女員工就在走道地上準備用品，要用整桶酒精澆一點進去一個點燃明火的小盆子裡。

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▼引爆的火勢除了讓女員工大面積灼傷外，多名客人身上也著火。（圖／翻攝臉書「爆廢公社公開版」）

▲▼足療店女員工「一動作」瞬間爆炸。（圖／翻攝臉書「爆廢公社公開版」）

不過當時小盆子裡火勢已經點燃，女員工再將酒精直接澆在上頭，燃燒的火勢立刻沿著低下的酒精往上竄，直接引燃瓶子內部的大量酒精，接著引發小型爆炸，立刻炸成一團火球。女員工身上多處著火，嚇得噴逃出店外，其他客人則是在聽聞爆炸聲後也立刻衝出去，多人身上也著火。

網友紛紛留言，「真。火療」、「明火給他加油，很猛耶，腦袋還在嗎」、「沒知識可憐，沒常識可怕」、「真的很無言」，也有網友表示，「不能把酒精直接倒在火上，因為酒精很容易揮發成蒸氣，而火會沿著蒸氣燃燒擴散出去。這個觀念一定要推廣。」

事實上，該起足療店火燒意外發生在中國徐州，事件發生在2021年9月8日，當時在微博也引起部分人關注。

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