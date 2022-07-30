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15家自行車友善旅宿票選出爐！最搶手旅館曝　萬張優惠券這樣拿

▲▼澎湖喜來登酒店。（圖／澎湖喜來登酒店提供）

▲澎湖喜來登酒店。（圖／澎湖喜來登酒店提供）

記者李姿慧／台北報導

自行車旅遊是漫遊台灣人氣玩法，交通部觀光局今年5月至6月推出「2022自行車友善旅宿人氣票選」活動，吸引40萬人次投票，選出全台最高人氣15家自行車友善旅宿，其中澎湖福朋喜來登酒店人氣最高，奪下2萬2,575票。另全台逾200家自行車旅宿將送出上萬張優惠券，民眾告知業者並出示網站畫面即可兌換。

交通部觀光局表示，「2022自行車友善旅宿人氣票選」為期10天，邀全台民眾線上票選喜歡的自行車友善旅宿，728家自行車友善旅宿參與，總投票數近40萬人次，最後由最高票的15家人氣自行車友善旅宿獲選。

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其中北部獲選旅宿業者包括觀光旅館福容大飯店拿下4,623票、一般旅館新竹安捷國際酒店獲得3,138票、民宿淇岄莊園也獲1,092票。

中部獲選業者包括觀光旅館雲品溫泉酒店日月潭也拿下8,395票、一般旅館台中大毅老爺行旅有1,731票、民宿西湖柚子家民宿1,054票；南部觀光旅館高雄福容大飯店獲得5,194票、一般旅館統一墾丁渡假村有1,914票、民宿海風長堤二館民宿則有1,870票。

▲▼瑞穗天合國際觀光酒店。（圖／天成飯店集團提供）

▲瑞穗天合國際觀光酒店。（圖／天成飯店集團提供）

東部觀光旅館瑞穗天合國際觀光酒店奪下1萬3,545票、一般旅館理想大地渡假飯店拿下3,433票、民宿富圖民宿有1,332票；離島觀光旅館澎湖福朋喜來登酒店狂掃2萬2,575票、一般旅館金湖飯店拿下7,917票、民宿語榕花園民宿取得2,109票。

觀光局表示，為延續自行車友善旅宿及自行車旅遊的熱潮，全台超過200家自行車友善旅宿們攜手推出超優質優惠方案，預計送出上萬張優惠券。民眾只要在行前至活動網站查詢優惠方案，並於出發前向旅宿業者告知要使用該優惠，最後現場出示手機網頁畫面即可。

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