6月大女嬰確診抽搐！婦人急衝消防局求助　救護車開道給氧急送醫

▲6月大女嬰確診抽搐，婦人嚇壞急衝消防局求救。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅、林冠吟／台男報導

台南一名婦人30日下午抱著僅6個月大的女嬰，衝進消防局慌張求救，而女嬰還在不時抽搐，讓婦人一度緊張到無法言語。消防人員見狀除安撫婦人情緒外，也立即準備救護勤務，顧不得女嬰確診，接手評估婦人手中的女嬰，同時給予氧氣治療，緊急將女嬰送往醫院救治。

台南市消防局和緯分隊表示，消防員在得知女嬰為確診病患後，也在第一時間向衛生局通報，以收到明確指示將女嬰送往指定院所進行接收處置，從通報聯繫到後送醫院僅十幾分鐘，在消防局及衛生局雙方聯繫通暢下，成功且及時將確診且抽搐的女嬰送抵醫院治療。

消防局第六大隊大隊長邱淵明指出，消防隊值班人員聽聞緊急狀況時均會立即廣播備勤同仁一同下樓幫忙，此案件發生時，正在備勤的同仁無不立即衝至值班台進行支援，當下雖均有配戴外科口罩，但救人如救火，一股腦立即分工評估女嬰，雖然後來才得知女嬰確診，但大家看到女嬰平安抵達醫院治療均感到欣慰。

消防局局長李明峯表示，接觸女嬰的消防同仁除了有一股救人的熱血以外，對於自身及患者的防護均也高標準，和緯消防分隊同仁均已施打第四劑疫苗，且在接觸患者時均已佩戴外科口罩及手套，在知道女嬰確診後立即通報119勤務中心通報衛生局，以加速救護車獲得後送指定醫院資訊，並後續進行消防人員自主健康管理及廳舍消毒。