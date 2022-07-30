兒童染疫不只重症！台中5歲童確診眼睛長皮蛇　家長嚇壞急送醫

▲台中有一名5歲男童曾感染過帶狀皰疹，後續也一直持續直追蹤治療，病情算是相當穩定；未料男童在今年確診後，疑似因此導致身體免疫系統下降，因而長出皰疹。（圖／記者鄧木卿翻攝）



記者鄧木卿、林冠吟／台中報導

兒童染疫不要只想到重症，可能還會衍生出其他症狀！台中有一名5歲男童曾感染過帶狀皰疹，後續也一直持續直追蹤治療，病情算是相當穩定；未料男童在今年因新冠肺炎確診後，疑似因此導致身體免疫系統下降，導致帶狀皰疹復發，位置還長在眼睛周遭，讓家長嚇壞急將男童送醫。

童綜合醫院兒童感染科高佳慧醫師指出，這起個案為一名5歲男童，他在2年前就曾感染過帶狀皰疹，平時穩定在門診進行追蹤，雖然偶爾會有復發情形，不過病況維持的相當穩定。不料男童在今年不幸染疫得到新冠病毒，儘管男童並未出現新冠肺炎的重症情形，僅有輕微咳嗽、流鼻水，且並無發燒等輕症情形，但疑似仍因新冠病毒造成身體免疫力低下，再度誘發帶狀皰疹。

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高佳慧表示，男童確診康復後2、3天，家長即發現男童的眼睛有腫起來的情形，進一步觀察發現是帶狀皰疹復發，且還幾乎爬滿眼睛一圈，讓家長擔心恐會影響到男童視力，緊急將男童送醫治療。而醫院收治後，也將男童送往中症專責病房，對男童施打病毒藥物治療，所幸男童在出現症狀的5天後，順利康復，也沒有留下一絲痕跡。

▲童綜合醫院兒童感染科高佳慧醫師。（圖／記者鄧木卿翻攝）



高佳慧說，帶狀皰疹俗稱皮蛇，只要感染過後便會潛伏在神經節裡面，平時一般不會有問題，但案主只要有免疫力低下、生活壓力大或生活突然驟變等情形，就會復發。此次案件應為男童在確診過後，導致身體免疫力降低因此誘發皰疹。

她也向民眾提醒，兒童染疫不要只有想到重症，可能也會因為生理狀況改變而誘發原有的身體疾病，如今幼兒疫苗已經可以施打，還是鼓勵家長只要有滿6個月大小朋友都可以去施打。

▲台中有一名5歲男童曾感染過帶狀皰疹，未料男童在今年因新冠肺炎確診後，疑似因此造成身體免疫系統下降，導致帶狀皰疹復發，位置還長在眼睛周遭，讓家長嚇壞急將男童送醫。（圖／記者鄧木卿翻攝）