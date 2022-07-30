姦情被抓包...小三捍衛戰士上身嬌喊：撐住！僚機在　被一句打臉

▲一名小三姦情曝光後，傳訊息喊「撐住！僚機在，一直都在！」給人夫打氣，卻遭人夫冷回不要再聯絡。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄一名國小女老師發現丈夫偷吃小三，2人不僅在臉書傳曖昧訊息，還同遊台東住飯店，女老師於是打電話要小三不要再介入她的家庭，小三聽到姦情曝光，卻傳訊息給人夫，要他「撐住！僚機在，一直都在！」，結果被人夫打臉冷回「我必須回歸我摯愛的妻子女兒身邊，請斷絕任何聯繫」，正宮也將她告上法院，經高雄地院審理，判小三應賠償15萬元，全案還可上訴。

正宮指控，她和丈夫結婚29年，丈夫2018年到大學上課時，認識同班同學小三，兩人經常用臉書訊息互傳愛意，人夫傳「腦海中都是沒穿衣服那張」、「融合你的體香、今晚月色真美、狼出沒的時刻」，小三也傳送「Lucky(小三)愛micky(人夫)」、「還沒跟老媽說今天要當play girl」、「想辦法在推掉下午陪客，可以陪晚餐和陪睡」等訊息，還被正宮看到一張2人出遊台東，在飯店住房床單凌亂的照片，正宮拿這些證據質問人夫，人夫才坦承2人有愛撫、擁抱，避孕都用保險套。

正宮於是打電話給小三，要她不要再介入家庭，小三卻冷淡回說：「不是我想怎樣就怎樣的」，一方面又熱情傳訊息給人夫「請沈住氣、緩住心，多保重你的身體和情緒。今早為了穩住自己心緒，以秋味米香花為主角呼應至親摯愛，花兒送你舒舒心氣」、「對於目前的局態，我將採取低調、不挑釁、不刻意攻擊、必要時自保等心態和手法面對。你辛苦了，其實你是三人裡最辛苦的人。不需太擔心我，我已穩住心緒並能理智思考應對策略。撐住！僚機在，一直都在！看完請立刻刪除本訊息，以策安全」，希望人夫能安心。

結果，人夫並不擔心她的處境，只冷回：「我必須放棄這段的關係，回歸我的家庭和我摯愛的妻子女兒身邊。請斷絕任何聯繫，我將不再回應妳」，正宮蒐集這些訊息，和小三臉書上的甜蜜發文等證據，向小三提告求償80萬元。

全案審理時小三辯稱，她因照顧家人身心俱疲且罹患躁鬱症，在人夫主動追求及陪伴下，兩人逐漸產生曖昧情愫，自2018年7月到年底有交往，但出遊都是分房睡，並沒有發生關係。2019年2月她在臉書上發了一張和人夫十指交扣的照片，其實當時兩人已分手，她只是藉此告誡自己不要再沉溺於過去。

經高雄地院審理，認為小三與人夫交往長達6個月，雖沒有發生愛撫、性交的證據，但要侵害配偶權，並不以發生性交為限，考量小三接廣告文案維生，收入不穩定，判小三應賠償15萬元，全案還可上訴。