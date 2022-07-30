　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

姦情被抓包...小三捍衛戰士上身嬌喊：撐住！僚機在　被一句打臉

▲ipair,分手,小三。（圖／pexels）

▲一名小三姦情曝光後，傳訊息喊「撐住！僚機在，一直都在！」給人夫打氣，卻遭人夫冷回不要再聯絡。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄一名國小女老師發現丈夫偷吃小三，2人不僅在臉書傳曖昧訊息，還同遊台東住飯店，女老師於是打電話要小三不要再介入她的家庭，小三聽到姦情曝光，卻傳訊息給人夫，要他「撐住！僚機在，一直都在！」，結果被人夫打臉冷回「我必須回歸我摯愛的妻子女兒身邊，請斷絕任何聯繫」，正宮也將她告上法院，經高雄地院審理，判小三應賠償15萬元，全案還可上訴。

正宮指控，她和丈夫結婚29年，丈夫2018年到大學上課時，認識同班同學小三，兩人經常用臉書訊息互傳愛意，人夫傳「腦海中都是沒穿衣服那張」、「融合你的體香、今晚月色真美、狼出沒的時刻」，小三也傳送「Lucky(小三)愛micky(人夫)」、「還沒跟老媽說今天要當play girl」、「想辦法在推掉下午陪客，可以陪晚餐和陪睡」等訊息，還被正宮看到一張2人出遊台東，在飯店住房床單凌亂的照片，正宮拿這些證據質問人夫，人夫才坦承2人有愛撫、擁抱，避孕都用保險套。

正宮於是打電話給小三，要她不要再介入家庭，小三卻冷淡回說：「不是我想怎樣就怎樣的」，一方面又熱情傳訊息給人夫「請沈住氣、緩住心，多保重你的身體和情緒。今早為了穩住自己心緒，以秋味米香花為主角呼應至親摯愛，花兒送你舒舒心氣」、「對於目前的局態，我將採取低調、不挑釁、不刻意攻擊、必要時自保等心態和手法面對。你辛苦了，其實你是三人裡最辛苦的人。不需太擔心我，我已穩住心緒並能理智思考應對策略。撐住！僚機在，一直都在！看完請立刻刪除本訊息，以策安全」，希望人夫能安心。

結果，人夫並不擔心她的處境，只冷回：「我必須放棄這段的關係，回歸我的家庭和我摯愛的妻子女兒身邊。請斷絕任何聯繫，我將不再回應妳」，正宮蒐集這些訊息，和小三臉書上的甜蜜發文等證據，向小三提告求償80萬元。

全案審理時小三辯稱，她因照顧家人身心俱疲且罹患躁鬱症，在人夫主動追求及陪伴下，兩人逐漸產生曖昧情愫，自2018年7月到年底有交往，但出遊都是分房睡，並沒有發生關係。2019年2月她在臉書上發了一張和人夫十指交扣的照片，其實當時兩人已分手，她只是藉此告誡自己不要再沉溺於過去。

經高雄地院審理，認為小三與人夫交往長達6個月，雖沒有發生愛撫、性交的證據，但要侵害配偶權，並不以發生性交為限，考量小三接廣告文案維生，收入不穩定，判小三應賠償15萬元，全案還可上訴。

ET快訊
林智堅公開論文證據！　她一打開驚見「9個紅字」笑了
王浩宇驚喊「整個弄清楚了」：新竹球場女廁沒有裝錯！
快訊／新竹升級豪雨特報！　低窪地區慎防淹水
路口未減速！騎士衝轎車　騰空飛起撞電線桿慘死
病痛纏身12年！59歲李連杰神隱4年「最新近照曝」
麥當勞一片酸黃瓜要18萬！　專人到府服務
快訊／MIRROR重傷舞者「插喉麻醉暫病危」！　頸椎脊髓爆裂
大學倒閉潮來了！　8年內將超過40所大專校院退場

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

社區保全執行門禁「拒放行計程車」　慘遭男子噴辣椒水痛毆

四叉貓到愛河看小海豹！遺失錢包大崩潰　9hrs後找到了：我愛高雄

路口未減速！騎士衝轎車　騰空飛起狠撞電線桿...慘死田中

姦情被抓包...小三捍衛戰士上身嬌喊：撐住！僚機在　被一句打臉

一張20年前的照片…讓她認定男友是渣男　網看到笑翻：快放生！

駕行照都註銷！最狂女司機逆上快速公路　16紅單罰11萬再移送法辦

登嘉明湖高山症發作！女山友一度昏迷無法行走　空勤總隊救援脫困

新北8F↑大樓注意！明年起每3年公安申報一次　未報最高可罰30萬

借錢不成朝心臟「一槍斃命」！南投兄弟檔4h被捕　法官重判23年

男童疑確診發燒昏迷　「來不及叫119」父衝派出所求開道送醫

疑開自動駕駛低頭爽睡　上國道整車4人全沒看路！

火辣闆娘賣手工地瓜球　超Q帶奶香！在台中大甲

MIRROR演唱會「大螢幕突砸下」　2舞者「倒地不起」..意外竟非首次！

三寶逆向超車被按喇叭　插隊切回！違規遭檢舉

麥當勞買消夜遇老鼠亂竄　霸氣店員秒踩住＋徒手抓

3孩泡務農蓄水桶笑開懷！　自體旋轉玩嗨引網憶童年

重機男隧道解放雙手27秒　後座女「嗨比愛心」超危險

十分寮大瀑布水量剩1成　磅礡氣勢變「尿尿小童」

白目騎士闖紅燈險被撞　大車司機怒嗆：眼瞎嗎

禹英禑、李濬浩初吻GET！　姜泰伍羞教學「閉眼睛、嘴巴開」

社區保全執行門禁「拒放行計程車」　慘遭男子噴辣椒水痛毆

四叉貓到愛河看小海豹！遺失錢包大崩潰　9hrs後找到了：我愛高雄

路口未減速！騎士衝轎車　騰空飛起狠撞電線桿...慘死田中

姦情被抓包...小三捍衛戰士上身嬌喊：撐住！僚機在　被一句打臉

一張20年前的照片…讓她認定男友是渣男　網看到笑翻：快放生！

駕行照都註銷！最狂女司機逆上快速公路　16紅單罰11萬再移送法辦

登嘉明湖高山症發作！女山友一度昏迷無法行走　空勤總隊救援脫困

新北8F↑大樓注意！明年起每3年公安申報一次　未報最高可罰30萬

借錢不成朝心臟「一槍斃命」！南投兄弟檔4h被捕　法官重判23年

男童疑確診發燒昏迷　「來不及叫119」父衝派出所求開道送醫

社區保全執行門禁「拒放行計程車」　慘遭男子噴辣椒水痛毆

石破茂赴五指山弔唁李登輝　林佳龍：貫徹李前總統與安倍首相遺志

餅總點名林立台灣新一代4棒　曾總讚好眼光：很有前瞻性

賽前鼓勵球員打出價值　助總預告詹智堯明天上場

心疼萬華「根本是鱷魚的眼淚」　蔣萬安批陳時中：選舉才說要道歉

台人去柬埔寨工作遭軟禁！網紅直衝「詐騙窟」　驚險救援過程曝光

林智堅公開論文證據！　她一打開驚見「9個紅字」笑了

快訊／雨彈升級了！11縣市豪大雨特報　3地區雷雨襲擊防淹水

江坤宇林靖凱打開房門就看見彼此　久違合體憶U18有個愛哭鬼

四叉貓到愛河看小海豹！遺失錢包大崩潰　9hrs後找到了：我愛高雄

爽玩滑水道！衝下來「心臟停了」　23歲男當場死在遊客面前...

社會熱門新聞

台中診所醫護遭砍　頸部噴血染紅白袍

滷味攤槍手犯案前帶女兒回老家：要照顧阿公阿嬤

即／頭七前找到槍手！槍決滷味老闆　山區發現屍體

受雇最後一天掉入攪拌桶　台糖工人慘死

滷味攤槍手行凶前曾傳1句話給女兒　警方一看驚覺不妙

醫師總務遭砍！慘縫80幾針　拿水勸離遭記恨

獨／滷味老闆遭爆頭　空拍機赫見殺手屍體還握槍

快訊／雙載機車與貨車對撞　2人噴飛慘死

警聞屍臭味找到槍手！遺體送殯儀館待相驗

他被人妻找進門尋怪聲來源　自曝是A片字幕師挨告

大陸詩人定居新北　一原因遭鄰居打斷肋骨

獨／處決滷味老闆逃山區人間蒸發　槍手畫面曝

女友一路陪同！他成功獲選AV男優　拍攝主題曝

買毒欠3千還邀辣女友3P　慘被凌虐

更多熱門

相關新聞

師偽造學歷國小音樂班教10年　教學認真校方幫求情

師偽造學歷國小音樂班教10年　教學認真校方幫求情

高雄一蔡姓音樂女老師以「中山大學音樂學碩士」學歷，在國小音樂資優班任教10年，竟被發現學歷造假，校方雖提出告訴，還是肯定她的教學能力，經檢方調查，蔡師最高學歷為學士，也只領取大學學歷的鐘點費，無詐欺取財的部分，經高雄地院審理，依犯偽造公印文罪，處蔡師2月徒刑，可易科罰金6萬，緩刑2年。

急起直追！高雄近半月3處社宅動土　目標完成1.2萬戶

急起直追！高雄近半月3處社宅動土　目標完成1.2萬戶

危險畫面曝！高雄女倒車失控甩尾波及3人5車

危險畫面曝！高雄女倒車失控甩尾波及3人5車

高市上半年申報開工破萬戶創新高　建商洩實況

高市上半年申報開工破萬戶創新高　建商洩實況

警察與妻搞出3命墮胎　綠夫求償120萬

警察與妻搞出3命墮胎　綠夫求償120萬

關鍵字：

捍衛戰士婚外情高雄

讀者迴響

熱門新聞

林志穎弟「茫然的心」9句歌詞吐心聲！

台中診所醫護遭砍　頸部噴血染紅白袍

滷味攤槍手犯案前帶女兒回老家：要照顧阿公阿嬤

女疑中邪！住進乩童家「遭騎乘狂毆」慘死

今年鬼月特別兇！于美人給3警示

台北大雨中　網友回報哀號一片

妻旅館偷情　夫崩潰：沒一個我的

即／頭七前找到槍手！槍決滷味老闆　山區發現屍體

新莊1180萬8房透天求售　屋主6月才買進！房仲曝：剛賣掉

陳時中「忙到九點吃泡麵」！　網轟：演的啦

受雇最後一天掉入攪拌桶　台糖工人慘死

鬼月注意！12生肖沖煞卡陰時間點一次看

快訊／「埔里阿嬤」陳綢今逝世　享耆壽92歲

鬼月來了！「4生肖、4星座」財運旺爆

戴有線耳機被妹子嘲笑　內行反酸：無知的人

更多

最夯影音

更多
疑開自動駕駛低頭爽睡　上國道整車4人全沒看路！

疑開自動駕駛低頭爽睡　上國道整車4人全沒看路！
火辣闆娘賣手工地瓜球　超Q帶奶香！在台中大甲

火辣闆娘賣手工地瓜球　超Q帶奶香！在台中大甲

MIRROR演唱會「大螢幕突砸下」　2舞者「倒地不起」..意外竟非首次！

MIRROR演唱會「大螢幕突砸下」　2舞者「倒地不起」..意外竟非首次！

三寶逆向超車被按喇叭　插隊切回！違規遭檢舉

三寶逆向超車被按喇叭　插隊切回！違規遭檢舉

麥當勞買消夜遇老鼠亂竄　霸氣店員秒踩住＋徒手抓

麥當勞買消夜遇老鼠亂竄　霸氣店員秒踩住＋徒手抓

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面