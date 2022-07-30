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社會 社會焦點 保障人權

酒駕肇逃不顧機車卡車底！磨地狂擦火花嚇壞民眾　警民聯合逮人

記者林悅、林冠吟／台南報導

台南一名34歲的江姓男子，29日晚上駕駛自小客車，在仁德區中正路段與蔡姓駕駛騎乘之機車發生交通事故，未料江男竟肇事逃逸，且不顧對方機車卡在自己車子底盤下，一路猛踩剎車逃逸，機車因磨地而擦出陣陣火星，所幸江男最後被民眾及永康分局員警攔下逮捕。警方到場後也立即對江男進行酒測，發現江男酒測值高達0.84mg/l，訊後也依法將江男送辦，而最新行車紀錄器畫面也曝光了！

▲▼台南酒駕，轎車不但肇逃還推著機車跑。（圖／翻攝自臉書社團我是仁德人）

▲台南一名江姓男子酒駕肇事，但他不但肇逃還推著機車跑。（圖／翻攝自臉書社團我是仁德人）

從兩段影片可以看見，轎車原在路口停等紅燈，未料對向竟有一輛白色轎車闖紅燈衝出，且車頭前方還推著一台機車高速前進，機車也因為與地板摩擦，瞬間擦出陣陣火光，讓駕駛當場嚇傻。而從另一個畫面中更可以清楚看見，江姓男子所駕駛的白色轎車，從路口轉彎後，其車頭前方明顯卡著一台機車，但江男卻完全不以為意，竟持續高速推著機車往前逃逸。

▲▼台南酒駕，轎車不但肇逃還推著機車跑。（圖／翻攝自臉書社團我是仁德人）

▲台南一名江姓男子酒駕肇事，但他不但肇逃還推著機車跑，因此冒出陣陣火光（箭頭處）。（圖／翻攝自臉書社團我是仁德人）

還原整起事故，有網友於7月29日晚上在臉書社團貼文，表示轎車「酒駕帶車跑」一案，經警方了解為7月29日晚上7時許，江姓男子駕駛自小客車，在仁德區中正路段與蔡姓駕駛騎乘之機車發生交通事故，江嫌隨即肇事逃逸，且沿途推行遭碰撞之機車，一路行駛至德崙路段，遭見義勇為民眾及永康分局員警攔下。江男現場經酒測，酒測值高達0.84mg/l，全案依公共危險罪及肇事逃逸等罪嫌，移送台南地檢署偵辦。

▲江姓男子7月29日涉嫌酒駕肇事逃逸被警民攔下，經酒測酒測值高達0.84mg/l，全案依公共危險罪及肇事逃逸等罪嫌移送台南地檢署偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲▼江姓男子7月29日涉嫌酒駕肇事逃逸被警民攔下，經酒測酒測值高達0.84mg/l，全案依公共危險罪及肇事逃逸等罪嫌移送台南地檢署偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲江姓男子7月29日涉嫌酒駕肇事逃逸被警民攔下，經酒測酒測值高達0.84mg/l，全案依公共危險罪及肇事逃逸等罪嫌移送台南地檢署偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，江男是下班後與朋友一起唱歌喝酒，返家途經案發現場時肇事逃逸。

歸仁分局呼籲，酒駕與肇事逃逸，都是不可姑息的行為，而酒駕常是交通肇事的主要因素，酒後開車如同是路上的不定時炸彈，隨時威脅用路人的人身安全，當酒駕造成車禍後，亦可能是受害者家屬一輩子無法消逝的痛，且肇事駕駛事後的各種道歉都無法彌補，而民眾要真正落實酒後不開車，以及遇到車禍就應面對與解決，而不是逃避，千萬別有僥倖的心態，以免觸法害人害己。

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