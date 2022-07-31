李眉蓁論文抄襲　呂秋遠曾喊「讓她入監服刑」！網一看全傻

▲林智堅論文抄襲疑雲持續延燒，意外讓李眉蓁當年的論文風暴重新受到矚目。（圖／李眉蓁、林智堅臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

民進黨桃園市長參選人林智堅論文門爭議持續延燒！林智堅昨（30日）在臉書公開送交台大學術倫理審查會的附件資料及6000字聲明，重申論文原創無抄襲。不過，就有鄉民翻出知名律師呂秋遠曾於今（2022年）初表示，李眉蓁論文抄襲被起訴，要說服法官讓李眉蓁「入監服刑」，意外掀起網友熱議。

本站曾報導「李眉蓁抄論文『原作者拒拿賠償』！律師呂秋遠：將讓她入監服刑」內文指出，高雄市議員李眉蓁2020年參選高雄市長補選時，遭踢爆其中山大學碩士論文有96%都是抄襲而來，原論文作者雷政儒事後提告，橋頭地檢署在2021年1月13日偵查終結，依違反著作權法將李眉蓁提起公訴。

原著委託律師呂秋遠當時曾在個人臉書發文表示，李眉蓁議員涉嫌抄襲雷政儒碩士論文的案件，歷時1年5個月終於起訴，時間這麼久，主要是因為檢方函送中山大學鑑定，「確認相似度超過9成，大約只有10頁以下不同，但是這需要時間鑑定，所以耗時很長。」

呂秋遠當時透露，原論文作者雷政儒雷政儒不願意和解，而上一件論文抄襲的類似案件，法院判決6個月，幾乎逼近不得易科罰金的刑度，所以他接下來的任務，就是說服法官讓李議員入監服刑。呂秋遠提到，雷政儒沒有提出任何賠償要求，要的只是司法還給他一個正義與公道。

有鄉民今31日就在批踢踢八卦板上翻出這篇報導，並表示「律師是不是兩套標準啊？李眉蓁論文抄襲就喊說要把人家丟進去關？現在林智堅呢？輕輕放下嗎？」不少網友紛紛留言回應，「歷史不能遺忘」、「入監服刑？這標準訂下來就有趣了」、「沒錯，抄襲仔的確該付出代價」、「記得說過的話，回力鏢」、「這時候拿李眉蓁出來反而讓人同情她吧」。

▲林智堅30日在臉書公開送交台大的18頁聲明資料。（圖／翻攝林智堅臉書）

事實上，呂秋遠29日曾針對林智堅論文案發表評論，他在臉書發文表示，小智的論文爭議，不需要用律師的角度分析，光是從寫過一本博士論文、三本碩士論文的經驗來看，應該就可以有基本的判斷標準。

呂秋遠說，我無法確定究竟是誰抄襲誰，因為需要台大學術倫理委員會去認定。可是，抄襲這件事，在這兩篇論文裡，就算是用最低的學術標準來看，連許多的標題與用字遣詞都類似，即便研究對象不同，如果兩本合成一本，共同掛名，我還可以接受。不然，是怎麼解釋當中這麼多雷同的字句？

呂秋遠認為，小智完全可以處理得更好。他強調，現在都攸關政治前途的生死，是不是應該公布撰寫論文的過程、他怎麼熬夜寫出來的、怎麼跟老師討論的、討論地點、討論幾次、他這份民調的執行細節怎麼來的、甚至對小煌提告，證明自己清白，不就好了？要大幅度、大動作澄清，而且親自到學校說明，毫不迴避任何寫論文的細節。

而陳明通老師，到底怎麼看待這件事？呂秋遠指出，論文架構類似、用字遣詞許多雷同，身為指導教授，看到類似的主題，竟毫無意見的在通過審查單上簽名，我也是佩服陳老師的勇氣。

最後，呂秋遠也呼籲，兩篇論文既然有這麼多相似處，只是研究主題不同，小智真的應該要好好的說明白，否則，別人怎麼幫他澄清，都只是笑話而已。