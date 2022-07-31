　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

李眉蓁論文抄襲　呂秋遠曾喊「讓她入監服刑」！網一看全傻

▲▼ 。（圖／李眉蓁、林智堅臉書）

▲林智堅論文抄襲疑雲持續延燒，意外讓李眉蓁當年的論文風暴重新受到矚目。（圖／李眉蓁、林智堅臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

民進黨桃園市長參選人林智堅論文門爭議持續延燒！林智堅昨（30日）在臉書公開送交台大學術倫理審查會的附件資料及6000字聲明，重申論文原創無抄襲。不過，就有鄉民翻出知名律師呂秋遠曾於今（2022年）初表示，李眉蓁論文抄襲被起訴，要說服法官讓李眉蓁「入監服刑」，意外掀起網友熱議。

本站曾報導「李眉蓁抄論文『原作者拒拿賠償』！律師呂秋遠：將讓她入監服刑」內文指出，高雄市議員李眉蓁2020年參選高雄市長補選時，遭踢爆其中山大學碩士論文有96%都是抄襲而來，原論文作者雷政儒事後提告，橋頭地檢署在2021年1月13日偵查終結，依違反著作權法將李眉蓁提起公訴。

原著委託律師呂秋遠當時曾在個人臉書發文表示，李眉蓁議員涉嫌抄襲雷政儒碩士論文的案件，歷時1年5個月終於起訴，時間這麼久，主要是因為檢方函送中山大學鑑定，「確認相似度超過9成，大約只有10頁以下不同，但是這需要時間鑑定，所以耗時很長。」

呂秋遠當時透露，原論文作者雷政儒雷政儒不願意和解，而上一件論文抄襲的類似案件，法院判決6個月，幾乎逼近不得易科罰金的刑度，所以他接下來的任務，就是說服法官讓李議員入監服刑。呂秋遠提到，雷政儒沒有提出任何賠償要求，要的只是司法還給他一個正義與公道。

有鄉民今31日就在批踢踢八卦板上翻出這篇報導，並表示「律師是不是兩套標準啊？李眉蓁論文抄襲就喊說要把人家丟進去關？現在林智堅呢？輕輕放下嗎？」不少網友紛紛留言回應，「歷史不能遺忘」、「入監服刑？這標準訂下來就有趣了」、「沒錯，抄襲仔的確該付出代價」、「記得說過的話，回力鏢」、「這時候拿李眉蓁出來反而讓人同情她吧」。

▲▼林智堅在臉書公開送交台大的18頁聲明資料。（圖／翻攝林智堅臉書）

▲林智堅30日在臉書公開送交台大的18頁聲明資料。（圖／翻攝林智堅臉書）

事實上，呂秋遠29日曾針對林智堅論文案發表評論，他在臉書發文表示，小智的論文爭議，不需要用律師的角度分析，光是從寫過一本博士論文、三本碩士論文的經驗來看，應該就可以有基本的判斷標準。

呂秋遠說，我無法確定究竟是誰抄襲誰，因為需要台大學術倫理委員會去認定。可是，抄襲這件事，在這兩篇論文裡，就算是用最低的學術標準來看，連許多的標題與用字遣詞都類似，即便研究對象不同，如果兩本合成一本，共同掛名，我還可以接受。不然，是怎麼解釋當中這麼多雷同的字句？

呂秋遠認為，小智完全可以處理得更好。他強調，現在都攸關政治前途的生死，是不是應該公布撰寫論文的過程、他怎麼熬夜寫出來的、怎麼跟老師討論的、討論地點、討論幾次、他這份民調的執行細節怎麼來的、甚至對小煌提告，證明自己清白，不就好了？要大幅度、大動作澄清，而且親自到學校說明，毫不迴避任何寫論文的細節。

而陳明通老師，到底怎麼看待這件事？呂秋遠指出，論文架構類似、用字遣詞許多雷同，身為指導教授，看到類似的主題，竟毫無意見的在通過審查單上簽名，我也是佩服陳老師的勇氣。

最後，呂秋遠也呼籲，兩篇論文既然有這麼多相似處，只是研究主題不同，小智真的應該要好好的說明白，否則，別人怎麼幫他澄清，都只是笑話而已。

►貓咪最愛的「慕斯肉泥」特價了！好入口還能趁機補充水份，奴才們快選購

ET快訊
柬埔寨軟禁片瘋傳！　他見機上這幕怒了：台灣人騙台灣人
節目連播11小時！脫衣畫面全被拍　他爆：大元沒穿內衣
李眉蓁論文抄襲　呂秋遠曾喊「讓她入監服刑」！網一看全傻
MIRROR舞者「頸椎爆裂」病危！　父母今返港急奔醫院
爸媽給數百萬「頭期款已匯帳戶」　他卻買不到房！原因崩潰了
祖傳「康熙四年」金條想換現　銀樓老闆一摸搖頭：你留著吧

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

政府砸錢推動少子女化對策計畫　審計部點出問題直批方向錯誤

黃珊珊內湖塞車怪前朝　馬辦：馬英九、郝龍斌任內完工15條捷運

誰拿走林秉樞幾十萬還裝不熟？　徐巧芯列可能名單

吳思瑤指陳時中「把事做好」沒抄襲　藍正妹發言人打臉：想漂白？

民眾黨推新北母雞拉抬小雞？　柯文哲：也可讓台北市長參選人來支援

「敢承諾選後不入閣不做官？」　他嗆林佳龍：新北不是升官墊腳石

7年前也吃泡麵！柯文哲酸陳時中「設計拍照」　「產品不同」效益不一樣

蔡英文談近幾年台日關係發展　「進入史上最友好的新紀元」

當蔡英文面力挺林佳龍　李安妮：我私心希望林佳龍變成「龍市長」

陳時中喊8年蓋捷運　柯文哲批「別信口開河」：沒執政過才講的話

三寶山路會車竟直直撞　下秒倒退嚕！他怒：還動

5老人民宅賭博被逮！　警上銬遊街押回派出所

李鍾碩回歸！日常惹怒潤娥　《黑話律師》抱上床「生小孩」

王心凌組放大招「前翻、甩球棍」　Twins互撩全場尖叫...奪第一！

酒駕肇逃不顧機車卡車頭　車帶車狂飆沿路擦出火花

男友付出感受不到VS.女友什麼都不說 《交換情侶》吵到哭...挑釁「不要裝受害者」

妹子喝醉與友對話超鬧　倒YA變嘎咧含酒精版！

黃子佼曝女兒１舉動嚇壞孟耿如　曬娃萌照樂當「催生大使」

三寶逆向超車被按喇叭　插隊切回！違規遭檢舉

貴賓頻做惡夢去寺廟收驚　坐椅子露懵臉：偶素隨？

政府砸錢推動少子女化對策計畫　審計部點出問題直批方向錯誤

黃珊珊內湖塞車怪前朝　馬辦：馬英九、郝龍斌任內完工15條捷運

誰拿走林秉樞幾十萬還裝不熟？　徐巧芯列可能名單

吳思瑤指陳時中「把事做好」沒抄襲　藍正妹發言人打臉：想漂白？

民眾黨推新北母雞拉抬小雞？　柯文哲：也可讓台北市長參選人來支援

「敢承諾選後不入閣不做官？」　他嗆林佳龍：新北不是升官墊腳石

7年前也吃泡麵！柯文哲酸陳時中「設計拍照」　「產品不同」效益不一樣

蔡英文談近幾年台日關係發展　「進入史上最友好的新紀元」

當蔡英文面力挺林佳龍　李安妮：我私心希望林佳龍變成「龍市長」

陳時中喊8年蓋捷運　柯文哲批「別信口開河」：沒執政過才講的話

政府砸錢推動少子女化對策計畫　審計部點出問題直批方向錯誤

噹噹！聰明小傑克發現「召喚抓龍」小法寶　38秒猛按7次奴才累慘

工研院生技展秀抗癌新利器　搶攻精準健康新商機

柬埔寨軟禁片瘋傳！他見機上這幕怒了　驚覺是「台灣人騙台灣人」

嘉義縣打疫苗領500元禮劵 　獎勵措施7／31截止

快訊／汽油明起調漲「加油要快！」　九五每公升站上31元大關

水電工假可憐「GG很硬很痛苦」　10歲網婆不忍心送裸照幫洩慾

星．變美／楊丞琳激推3款健康零食，嘴饞吃也不罪惡

黃珊珊內湖塞車怪前朝　馬辦：馬英九、郝龍斌任內完工15條捷運

40度高溫下激烈運動！5歲童「猛灌冰水」突暴斃　醫曝1致命關鍵

政治熱門新聞

館長：如果我是蔡英文，第一個開除你！

林智堅英文姓氏是Wang？　研究大綱封面被抓疑點網瘋傳

狂蹭新竹球場！　呱吉點破1差異：讓大家看看政客嘴臉

呱吉撿到槍！批陳時中談內湖交通「the 蹭」

裴洛西早上搭C-5戰略運輸機起飛　加油機呼號諧音「WHO SCARE」

王浩宇搞懂了：新竹球場女廁沒裝錯！

李眉蓁論文抄襲　呂秋遠曾喊「讓她入監服刑」！

林智堅論文門這關怎麼過？　柯文哲點名蔡英文「成功先例」

7年前同一天？柯文哲吃泡麵也被拍到　他：純屬巧合沒有抄襲

林智堅與陳明通郵件往來曝　競辦：有心人去脈絡化抹黑

林智堅公開18頁資料也沒用　張善政提一點最關鍵

林智堅親曝「當面被道謝」！余正煌律師回應了

陳時中「忙到九點吃泡麵」！　網轟：演的啦

林秉樞復仇預告？　交保16天重開臉書爆「那些幾十萬整袋拿走的人」

更多熱門

相關新聞

柯市府要做「根管治療」？　陳時中：病灶太嚴重只好拔掉

柯市府要做「根管治療」？　陳時中：病灶太嚴重只好拔掉

副總統賴清德近日替民進黨台北市長參選人陳時中站台時指稱，牙醫適合從政，面對惡勢力可以虎口拔牙，還能對不好的政治文化做根管治療；而被外界解讀，是在暗指現任台北市政，需要進行根管治療。對此，陳時中31日表示，如果病灶如果太嚴重那只好拔掉。

批侯友宜「台日交流掛零」　林佳龍：我當台中市長締結14個姊妹市

批侯友宜「台日交流掛零」　林佳龍：我當台中市長締結14個姊妹市

林佳龍：侯友宜應說明要競選市長還是總統

林佳龍：侯友宜應說明要競選市長還是總統

揭侯友宜未跟日本建立任何姊妹市　林佳龍：真是不可思議

揭侯友宜未跟日本建立任何姊妹市　林佳龍：真是不可思議

賴清德讚陳時中「牙醫適合從政」　若入主北市府只有一提醒

賴清德讚陳時中「牙醫適合從政」　若入主北市府只有一提醒

關鍵字：

呂秋遠林智堅2022九合一大選論文抄襲李眉蓁

讀者迴響

熱門新聞

台女赴柬埔寨「行事曆」曝！　7天內遭多人性侵9次

理科太太遭前夫控「駭進IG偷看私訊」

人夫包養情婦10年腦中風　元配5分鐘就拔管

女進家樂福購物…愛車地下室燒成廢鐵

31歲兒生命倒數計時…父母卻拒見

鬼月「家裡放這3東西」好兄弟超愛！12禁忌一次看

怒控理科太太駭IG偷看私訊…「理科先生罵錯人」！

抖音24歲女網紅「電鑽門」影瘋傳！翻白眼尺度破表

前妻提分手罹肺腺癌　滷味攤槍手：錢留給家人

快訊／大雷雨轟2縣市　一級淹水警戒

張穎穎素顏曝光　網驚：難怪汪小菲不聽媽的話

原諒偷腥夫6年…網紅「終於等到二寶」曝喜訊！

大雷雨炸5天！今起全台變天　5縣市大雨來了

爆乳短裙妹排排站受檢　見緝毒犬嬌喊：好可愛

收了喜歡的人給的80萬　女曝荒謬過程

更多

最夯影音

更多
三寶山路會車竟直直撞　下秒倒退嚕！他怒：還動

三寶山路會車竟直直撞　下秒倒退嚕！他怒：還動
5老人民宅賭博被逮！　警上銬遊街押回派出所

5老人民宅賭博被逮！　警上銬遊街押回派出所

李鍾碩回歸！日常惹怒潤娥　《黑話律師》抱上床「生小孩」

李鍾碩回歸！日常惹怒潤娥　《黑話律師》抱上床「生小孩」

王心凌組放大招「前翻、甩球棍」　Twins互撩全場尖叫...奪第一！

王心凌組放大招「前翻、甩球棍」　Twins互撩全場尖叫...奪第一！

酒駕肇逃不顧機車卡車頭　車帶車狂飆沿路擦出火花

酒駕肇逃不顧機車卡車頭　車帶車狂飆沿路擦出火花

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面