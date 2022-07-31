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兒喊「幫你慶祝父親節」！他越想越不對勁　結果笑翻人

年夜飯,團圓菜,團圓飯,做菜,晚餐。（圖／資料照）

▲父親節聚餐。（示意圖）

記者陳俊宏／綜合報導

8月8日就是父親節，許多家庭都會聚餐，幫爸爸歡慶過節，結果律師林智群一則發文，讓網友們笑說「付清節快樂」。

林智群30日在臉書說，「兒子們說要幫我慶祝父親節。所以我要幫他們找餐廳、訂餐廳，吃完還要買單，越想越不對勁。」

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對此，許多網友留言笑說，「有空陪你吃就偷笑了！ 要有禮貌記得說謝謝喔」、「以後長大還要你幫忙墊房子頭期款呢」、「有給面子出來聚餐，很不錯了！付清節快樂」、「別懷疑，是『付清節』啊。」

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