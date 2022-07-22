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網購搶先備戰父親節送禮　Xbox Series S主機限時2500元有找

▲▼父親節,爸爸,送禮,親子（圖／取自免費圖庫pexels）

▲父親節就快到了，若打算送禮感謝給平日辛勞的爸爸，可以把握網購平台近期的促銷活動。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者洪菱鞠／台北報導

今年父親節，你想好怎麼與爸爸一起度過了嗎？針對時尚、暖男、保養或3C等不同類型爸爸，網購平台提前備好送禮清單，搭配活動優惠價，例如Xbox Series S主機限時開賣2,500元有找、任天堂電力加強版主機＋健身環大冒險不到6,000元，子女不僅可以輕鬆挑好禮展現滿滿誠意，讓爸爸覺得暖心，又能幫自己省下荷包錢。

父親節想送上暖心禮物給爸爸，讓他開心過節，同時滿足心願的話，東森購物網主打「爸氣付清節」，準備了一系列送禮清單，包括3C、家電、娛樂、保健品等指定商品都有推薦優惠，例如飛利浦奢想系列電鬍刀狂降近15,000元；SONY BRAVIA 55型 4KOLED GoogleTV顯示器XRM-55A90J，獨家現省萬元；switch OLED白色主機、Apple Watch S7 GPS 41mm萬元有找，不管是哪類型老爸、喜歡什麼，都能為他挑到一份滿意好禮。

此外，東森購物網全站消費挑戰任務拿價值1,164元回饋，訂單滿2,888元可參加抽獎一次，100%中獎率，獎項最高88枚樂透金、88枚東森幣、88元折價券，每日00:00再搶限量折價券，會員每日還可免費抽獎，100%中獎率，獎項最高88枚東森幣，7/29～8/12活動期間下單選擇全家超取送25元全家購物金。

XBOX Series S（圖／業者提供）

▲Xbox Series S主機限時開賣，7/25當日凌晨1點瘋搶價2,495元。（圖／業者提供）

瞄準父親節送禮商機，蝦皮購物在「7.25商城狂購節」祭出299元免運、商城85折等消費優惠之外，7/25當天百大品牌旗艦店限時25折起，將於0點、1點、12點、16點、18點、20點、22點7個時段，每時段共推出3品下殺，官方也提前曝光必搶夯品，像是Xbox Series S主機限時開賣價2,495元、AirPods Pro優惠價4,990元、任天堂電力加強版主機＋健身環大冒險瘋搶價5,999元，幫寶適超薄乾爽拉拉褲更是只要450元。

另外，也能用銅板美食擄獲爸爸，漢堡王在「7.25商城狂購節」推出超過10種熱銷點心，到蝦皮購物美食餐券館，可以買到總匯辣雞腿堡套餐優惠價90元、小華堡2份只要95元、大杯七喜沁涼價6元，父親節再加碼點心，有吃又有得拿。

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