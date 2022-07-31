警告裴洛西？央視：可成功攔截空中目標　釋出軍演畫面稱火力精準

▲東部戰區海軍護衛艦支隊開展實彈射擊訓練 。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／綜合報導

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）啟程「亞洲行」，台灣目前還是列為「暫定」。解放軍從7月29日至8月3日在台海、南海、東海接連舉行5場軍事演習，被外界視為「劍指」裴洛西的行程。陸官媒《央視》昨30日先釋出東部、南部戰區海軍演習畫面，主播旁白特地強調「火力精準打擊」、「成功攔截空中目標」，極力展現軍武肌肉。

依照往例，解放軍每年此時都會舉行「例行」演訓，但近期卻刻意公佈多場軍演時間，其中福建平潭島自從1996年之後首次舉行實彈演習，讓外界認為就是「劍指」美國和裴洛西。

▼ 宜春艦就發現不明空中目標高速抵近，官兵迅速進入戰鬥狀態。圖／翻攝 央視）

▲ 襄陽艦副炮號手迅速鎖定目標並開火，成功攔截空中目標。 。（圖／翻攝 央視）

陸官媒《央視》昨30日下午5時多釋出東部戰區東部戰區海軍某護衛艦支隊襄陽艦、宜春艦組成艦艇編隊奔赴東海某海域開展實兵實彈訓練，刻意強調「火力精準打擊能力，全面提升艦艇編隊遠海作戰能力。」

新聞旁白稱，演習內容模擬空中出現「敵情剛剛解除，「編隊剛抵達訓練海區，宜春艦發現不明空中目標高速抵近，官兵迅速進入戰鬥狀態。」各艦綜合運用雷達、光電系統跟蹤鎖定來襲目標，發射干擾彈進行防禦規避。

旁白指出，在干擾彈的掩護下，襄陽艦迅速占領攻擊陣位，利用副炮對來襲目標進行打擊。「襄陽艦副炮號手迅速鎖定目標並開火，成功攔截空中目標。」

海軍襄陽艦副槍炮長周泳良指出，「在此次高強度、大負荷的實彈射擊過程中，我們準確捕獲跟蹤目標，取得了較好的射擊效果，檢驗武器裝備的技戰性能。」

海軍宜春艦艦長胡誌廷指出，「此次海上訓練，突出實戰條件，全程融入戰術背景，隨機導調敵情，全艦官兵在高強度訓練中密切協同，整體備戰水平得到有效提升。」

▲ 南部戰區海軍某登陸艦支隊組織艦艇編隊開展海上實戰化訓練 。（圖／翻攝 南部戰區）

《央視》今(31日)也釋出南部戰區海軍某登陸艦支隊組織艦艇編隊開展海上實戰化訓練。畫面也是火力全開，砲聲隆隆。在連續數天的海上訓練中，編隊開展主炮對岸射擊、實射干擾彈、編隊釋放煙幕等課目訓練。