上任首度參與擴大臨檢　高雄市警局長：治安很優質

▲高雄市警察局長林炎田（圖中）任內首度參與擴大臨檢 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

台中市接連傳出重大的槍擊案件，高雄市為有效防制各類治安事件，高雄市政府警察局規劃於7月30日22時至31日2時執行擴大臨檢，而才剛上任的局長林炎田也首度親赴臨檢現場，對於高雄市的治安撂下12個字「強力執法、主動出擊、自主管理」。

30日晚間22日林炎田來到高雄市苓雅分局參加勤教，這也是他上任後20天後首次參與擴大臨檢，面對台中市接連傳出的重大槍擊案件，高雄市的治安要怎麼因應，他表示「高雄市治安很優質」，所以他將以「強力執法、主動出擊、自主管理」，跟八大行業建立良好的互動機制，而面對發生不法事端，則是以「現場嚴正執法，事後積極追辦，才能有效遏阻不法」。

▲高雄市警察局長林炎田（圖右）任內首度參與擴大臨檢 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

而記者詢問到關於選前治安的重點工作，林炎田強調「轄區治安維護」，偶發性的暴力事件或是聚眾滋擾以外，還包括選舉期間的查賄、制暴，境外勢力的介入、賭盤以及假訊息等立即查處，「我們都要及時的查處，另外一部分的掃黑、打詐，肅槍，都會持續做，才不會讓民眾恐慌」。他表示，針對特定幫派的滋事，也會妥善處理，維持高雄市的優質治安環境。

▲高雄市警察局長林炎田任內首度參與擴大臨檢 。（圖／記者吳奕靖翻攝）