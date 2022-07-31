原住民族雲端科展　嘉義縣國中小奪雙金

▲ 嘉義縣於科學雲端國眾小組雙奪金。（圖／嘉義縣政府提供）

今年度第13屆原住民族雲端科展競賽，嘉義縣中興國小、民和國中分別榮獲國小組及國中組的金熊獎（第1名），在全國60多件作品角逐中脫穎而出，整體成績全國最佳「熊」霸全國。

縣長翁章梁說，民和國中連續3年在這項比賽獲得全國國中組第1名，今年更增加中興國小也獲國小組第1名，顯示嘉義縣積極推動科學教育，教師發揮教學熱忱帶領學生學習，學生都有優異的科教表現。

教育處長李美華表示，金熊獎由教育部國民及學前教育署、原住民族委員會共同主辦，目的在培育原住民族中小學生的科學與資訊素養，鼓勵學生結合在地部落文化素材及現代科學研究方法，發揮無限創意。

民和國中官志隆校長指出，由於縣府長期關心原住民科學教育，支持並鼓勵縣內原住民學生進行原住民族科學研究，促進科學知識和原住民耆老文化智慧整合，讓民和連3年奪得金熊獎，今年進而榮獲「原住民族科學榮譽團體獎」。

獲獎學生表示，一件科展完成真的非常不容易，太多人要感謝，不如就感謝鄒族天神及土地神：阿給．瑪梅有伊（ak’e-mameoi）吧。探索中更深信，原住民就是天生的科學家！

中興國小莊新國校長說，學校透過紮實的多元文化課程傳承原住民族文化，讓原住民學生學習鄒族文化，延續族群生命，同時透過原住民科展，讓科學知識可以與部落文化產生連結與對話，培育學生的科學素養，獲獎學生認為在實驗的過程中學習很多部落文化，最重要的是可以用科學研究證明族裡神話傳說的確存在！

教育處指出，嘉義縣持續推動活化教學及提升教學品質，今年科學月與國立嘉義大學、國立科學教育館積極合作，有70多所學校辦理「科學教育闖關活動」或「科學教育巡迴及定點服務」，縣府再加碼於太空館辦理「親子科學教育嘉年華」，希望透過生動有趣的觀察與實作，幫助學生理解各種科學的原理。