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高雄歡慶「原住民族日」！8／1穿族服搭捷運、公車　不限次數免費

▲▼高雄市政府在8月1日舉辦活動歡慶原住民族日。（圖／高雄捷運提供）

▲8月1日穿原民傳統服飾的民眾，可免費搭乘捷運與輕軌。（圖／高雄捷運提供）

實習記者黃麗頻／綜合報導

8月1日原住民族日是全國原住民族重要的日子，日前高雄市政府聯合高雄捷運公司推出「原住民族日穿族服，免費搭高雄捷運及輕軌活動」。凡只要在8月1日當天，穿著半身或全身原住民族服的民眾，即可享有不限里程、不限次數免費搭乘高雄捷運及輕軌的優惠。

為協助推廣原住民文化，響應8月1日原住民族日，此次「原住民族日穿族服，免費搭高雄捷運及輕軌活動」，由高雄捷運公司、高雄市政府原住民事務委員會、高雄市政府交通局、高雄市政府捷運工程局聯合舉辦。

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▲▼高雄市政府在8月1日舉辦活動歡慶原住民族日。（圖／高雄捷運提供）

▲高雄市政府在8月1日舉辦活動歡慶原住民族日。（圖／高雄捷運提供）

對此，高雄捷運表示，捷運生活化為高捷公司營運的目標之一，生活化的重點工作即為融合節慶文化或風情，希望透過本次活動舉辦，除了塑造高捷在地特色外，也能協助推廣原住民文化，讓更多民眾感受及認識原民文化之美。

除8月1日原住民族日活動外，從八月份起，高捷公司將陸續推出各式的主題活動，例如，8月6、7日在高雄市青少年運動園區籃球場舉辦「全家海神高捷盃三對三鬥牛賽」、8月12至8月14日高雄展覽館的「台灣文博會展覽-高捷品牌文創& IP授權展區」。

還有8月20日「蜜柑站長橋頭糖廠見面會」、8月27日美麗島登場「Game之王者夏日擂台賽&二手市集」與8月28日「虛擬角色演唱會&二手市集」等主題活動。詳細的活動內容，可至高捷公司官網（https://www.krtc.com.tw/）或致電客服專線（07）793-8888洽詢。

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