衛福部樂生療養院重要里程碑　首座原住民族住宿式長照機構開工

▲衛福部樂生療養院首座原住民族住宿式長照機構開工。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

「衛福部樂生療養院附設住宿長照機構－都會原住民長照大樓」、7日舉行開工典禮。衛福部長陳時中由桃園市長鄭文燦陪同出席表示，樂生療養院坐落於桃園及新北市的交界處，兩市都會區原住民族人口數超過15萬人，蔡總統及蘇院長對於原住民族照顧亦相當重視，未來該住宿式長照機構，將提供在地原住民族更多的保障及照護。

▲衛福部長陳時中表示，樂生療養院坐落於桃園及新北市的交界處。（圖／市府提供）

陳部長指出，本次所新設的樂生療養院都會原住民長照大樓，不僅結合原住民族群特色，也滿足在地居民的多樣化需求。因應多元族群的發展，衛福部將兼顧原民特色及多元需求，在大樓完工後，持續提供最好的社區服務，且未來也會持續建構類似方向的長照機構。

桃園市長鄭文燦表示，樂生療養院位於迴龍地區，因應地方需求，新設的樂生療養院附設住宿式長照機構是首座以原住民族為主的長照機構，可照護135人，都會原住民長照大樓完工啟用後，除滿足原住民族長輩的長照需求，未來亦將培育具備文化敏感度的原住民族照顧服務員，並發展志工隊。

衛福部樂生療養院院長施玲娜表示，桃園是六都之中原住民族人口數最多的縣市，新北市次之，自2019年開始，在衛福部的督促及協助下，樂生療養院爭取前瞻基礎建設計畫3.7億元經費，統籌規劃興建地上5層、地下2層，總樓地板面積7,962平方公尺，共計135床的都會原住民長照大樓，以保障都會區原住民長者的需求。

施院長也說，樂生療養院興建於民國19年，成立之初作為台灣第一座公立漢生病防治及安養機構，後在94年新設2棟醫療大樓並轉型為社區型醫院，提供社區居民急性醫療照護，民國105、108年則分別開辦護理之家及日間照顧中心，進一步提供社區民眾長照服務；而今日樂生療養院都會原住民長照大樓成立，亦將成為樂生療養院的重要里程碑。

包括立法委員陳瑩、廖國棟、市議員王仙蓮、林志強、陳姿伶、陳雅倫、楊進福、醫服會執行長王必勝、樂生療養院院長施玲娜、市府衛生局長王文彥、原民局長林日龍、龜山區長呂緣等均一同出席活動。