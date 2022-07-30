2022桃園區全民健走4千人參加　「開箱」南昌運動公園

▲市長鄭文燦表示，2022桃園區全民健走為南昌運動公園「開箱」。（圖／桃園區公所提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2022年桃園區健走活動」30日於南昌運動公園舉行，出席活動的市長鄭文燦表示，此次健走活動集結桃園區82里共4,000餘人參與，活動路線有別於往年的虎頭山環保公園，是由南昌運動公園出發，沿著桃林鐵路往終點桃園煉油廠活動中心前進，全程約2公里，讓市民朋友看見桃林鐵路之美。

活動由鄭市長鳴笛宣告正式起走，現場也施放彩煙、氣球象徵一同迎接健康樂活的一天。鄭市長說，健走是最棒的運動，不僅能促進心肺功能，更能帶來健康、自信與滿滿的歡喜，為新的一天帶來活力，現場也特別安排爵士鼓樂手、吉他、原民歌手及小提琴等表演，於健行路線旁演奏，讓市民朋友放鬆心情。

鄭市長談到，南昌運動公園原為陸軍21砲指部舊營區，占地7.6公頃，經市府與國防部軍備局多次協調，最後軍備局同意市府以代管的方式加以活化利用，並由都發局完成營區改造，除保留530棵原有大樹，也從53棟舊營舍中，挑選營舍及彈藥庫等20棟加以活化，而原為水泥鋪面的訓練場，則改為有400公尺PU跑道的綠地操場。

其中，PU跑道路線遇原生樹木擋道時，市府則以「樹木優先、跑道轉彎」為原則，別具特色。今年健走活動選擇在南昌運動公園舉辦，有為公園「開箱」之意，而南昌運動公園鄰近快樂國小、敦品中學及桃林鐵路，待年底公園全區竣工之後，能夠由市府各單位利用活化的館舍，設置桌球館、籃球館等運動館舍，讓市民朋友有更好的運動空間。

包括立法委員鄭運鵬、賴香伶、市議員林政賢、陳美梅、黃家齊、黃婉如、簡智翔、余信憲、市府體育局長莊佳佳、桃園區長洪清淵等人均一同出席活動。