D乳火辣女警拍犯罪宣導片　娃娃音甜進心坎裡：還要衛生紙嗎

記者陳雕文／新北報導

農曆7月鬼門開，新北市警方於29日推出一部「家裡有詭」的宣導影片，呼籲民眾「重視家暴以及跟蹤騷擾等議題」，原本看似恐怖又隱藏著精神暴力內容，沒想到劇情竟然神反轉，最吸引人注意的，是外型可愛說話又娃娃音的女主角，她是婦幼隊女警，擁有165公分高䠷身材以及D級美乳，讓人看了心跳加速。

▲▼婦幼隊趁著鬼月推出最新宣導影片。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，這部類鬼片《家裡有詭》，從影片開頭的女子磨刀霍霍，營造出恐怖片的氛圍，接著鋪陳妻子對先生無微不至的關注，及無孔不入的隨侍在側，表現出妻子「似人又似鬼」的一連串駭人行徑。

原本看似是一場讓先生飽受精神暴力的婚姻生活，沒想到結局卻意外令人揪心，原來影片中的男主角因為頭部受創，失去行為能力，只能倚靠妻子不畏辛苦的愛與付出，獨自撐起整個家，不禁讓網友驚呼：「結局真的神反轉！」、「看完前半段差點不敢一個人上廁所！」

▲結局令人感到意外與窩心。（圖／記者陳雕文翻攝）

這次擔綱演出女主角的女警，是現年25歲的韓淳羽，高中念中山女中，學測考上彰化師大，但從小愛好打抱不平，充滿正義感的韓淳羽，一心只想當警察，幫助弱勢，當時還因此被學校主任叫去訓話，但她打定主意仍報考警校，警專34期畢業後分發到新北市警局服務。

▲女警韓淳羽擁有曼妙身材。（圖／記者陳雕文翻攝）

長相亮眼的她，過去在金山分局服務時，曾協助3名韓籍女遊客迅速找回遺失的手機，讓外國遊客直呼台灣警察真的超棒！也在婦幼隊執行夜間巡邏勤務時，發現二名徘徊校園外的落單男童，與婦幼隊同仁一同守護並通知家長，平安讓男童返家，這次拍片為了營造恐怖感，她更是素顏上陣毫不畏懼。

▲韓淳羽外型出眾，聲音甜美。（圖／記者陳雕文翻攝）

韓淳羽說，對於發生家暴及跟騷案件當下，一定要先保護自己的安全，避免身體受到傷害，她也建議民眾手機可下載報案視訊APP，發生家暴跟騷案，除了立即報警由警察介入，更能藉由蒐集犯罪證據，像是影片截圖、錄影、錄音等方式，都能作為保存證據的方法，除了自保也能提高定罪率。

▲▼韓淳羽富有正義感，高中畢業毅然決然報考警校。（圖／記者陳雕文翻攝）

婦幼警察隊隊長林子翔表示，這部影片除了搭配「鬼門開」題材，提醒民眾外出要注意安全，另外也讓民眾知道，家庭暴力不只是「身體上」的侵害，包含「精神上」的不法侵害都算家暴。而今年6月1日「跟蹤騷擾防制法」上路後，新北市警局統計，一共受理了108件的跟騷案，這當中有將近4成屬於家暴併跟騷案件，顯見家庭暴力衍生治安問題的比例相當高。



隊長林子翔表示，分析這類型的家暴併跟騷案件，絕大多數都是已分手的男女朋友，或是已離異的夫妻，其中一方不甘心，死纏爛打要求復合，使出盯梢、尾隨、傳送謾罵恐嚇訊息等方式，甚至會以過去拍攝的私密影片為要脅，但這除了涉及跟騷法外，另外也可能涉及恐嚇罪及妨害秘密罪。

▲▼韓淳羽生活美照。（圖／記者陳雕文翻攝）