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報復性旅遊潮湧現！屏警小蜜蜂督巡組出擊　強力疏導屏鵝公路

▲屏東縣警力交通小蜜蜂督巡組」出擊，強力疏導屏鵝公路 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏東縣警力交通小蜜蜂督巡組」出擊，強力疏導屏鵝公路 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

隨著暑假出遊潮，疫情趨緩，加上天氣暴熱及國旅補助，南下墾丁及台東海邊戲水民眾增加，讓通往台東和墾丁南下出遊車流於今(30)日上午8時開始湧現，每小時最高有近2500輛次的大量車潮，警方嚴陣以待，利用各項疏導措施全力疏導交通。

▲屏東縣警力交通小蜜蜂督巡組」出擊，強力疏導屏鵝公路 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏東縣警力交通小蜜蜂督巡組」出擊，強力疏導屏鵝公路 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

針對水底寮易壅塞路段，暑假期間每週六上午8時起啟動南下調撥車道，每週日下午14時啟動北上調撥車道，縣警局也在假日規劃眾多員警於各重要路口指揮疏導車流，為了讓民眾順暢抵達目的地，員警在烈陽下奮力指揮引導車輛，為慰勉執勤員警辛勞，特由交通隊、督察科及各分局幹部編組「屏警交通小蜜蜂督巡組」至各重要路口慰勤，為執行勤務同仁打氣加油送水，並至台1線與台26線各施工路段及瓶頸路口，了解壅塞原因，即時協調公路總局第三區養護工程處所轄工務段改善施工交維或漸變措施擺設並機動派遣警力疏導車流，以維交通順暢。

▲▼ 。（圖／

警方預判星期日(31)日北上車潮會在中午12時至20時達到最高峰，再次提醒用路人避開車流尖峰時段，出遊前先瞭解各項交通疏導措施及替代道路路線，並避開易壅塞路段及時段，行駛途中收聽廣播、注意CMS電子看板；另鼓勵民眾多多搭乘大眾運輸工具，客運業者因應暑假有提供高鐵站至墾丁優惠票價，讓民眾免去開車勞累，快樂出遊、平安返家。

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