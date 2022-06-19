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阿公開1300萬法拉利市場買蔥　魚販曝驚人真相「他不只一台跑車」

▲▼ 阿公開1300萬法拉利市場買蔥　魚販曝驚人真相「他不只一台跑車」。（圖／爆廢公社）

▲阿公開千萬法拉利到菜市場買蔥，引發網友熱議，還有不少人想搶當兒孫。（圖／爆廢公社，下同）

記者柯沛辰／綜合報導

宜蘭一名網友19日在臉書PO出一張照片，內容可見一名阿公開著法拉利，把從菜市場買來的蔥放進前車廂。仔細一看，竟是市面上要價1379萬元起的法拉利Ferrari 458 Italia，讓網友忍不住直呼「有錢人的快樂。往往就是這麼樸實無華且枯燥！」當地魚販說，這位阿公其實是常客，有時還會開其他跑車來菜市場買菜。

原PO在臉書社團「爆廢公社」貼出一張照片，內容可見地點在南館市場附近，有一名身穿白色上衣的老翁站在自家車前，正仔細整理、擺放買來的青蔥及蔬菜。

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不過，仔細一看，這輛「買菜車」竟是要價千萬的法拉利458，與一旁騎機車的路人形成強烈對比，也讓原PO不禁直呼「給阿公一把蔥，透早出門買菜的阿公，真是男人。」

根據《中時新聞網》報導，當地魚販受訪時說，這位大哥住在礁溪，為人低調、客氣，常來跟他買魚，有時會開另一輛天藍色的跑車來，或到文化中心附近買菜。

對此，許多網友紛紛笑說，「就買菜車，別大驚小怪的」、「宜蘭南館市場欸」、「真的是買菜車，菜籃在前面」、「阿公有缺孫子嗎」、「不許你們這樣說我阿公」、「現在才知道前面是置物，請原諒平民老百姓的我」。

此外，還有不少當地人認出阿伯，「在地人應該都認識他，真的是買菜車而已」、「老人家囉！常常在宜蘭市區吃早餐」、「記得阿伯是礁溪人」、「阿公每次買菜都開超跑，還不只這台」掀起熱議。

▲▼ 阿公開1300萬法拉利市場買蔥　魚販曝驚人真相「他不只一台跑車」。（圖／爆廢公社）

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