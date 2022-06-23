隱形富豪又+1！宜蘭伯騎「百萬重機」載阿嬤買菜　網搶認乾爺爺

▲宜蘭伯騎百萬重機載阿嬤買菜。（圖／爆廢公社）



網搜小組／柯振中報導

宜蘭先前有名阿伯開法拉利外出買菜，照片被傳到網路上，引起熱烈討論，不少人搶認乾爹。沒想到，近日又有一張照片在網路上流傳，同樣身在宜蘭的另一名阿伯，開著百萬重機載阿嬤去買菜，令人直呼「隱形富豪所在地」。

先前開車外出買菜的阿伯，被起底座駕是要價千萬的法拉利458，瞬間引起網路討論，與一旁的白色機車相比，阿伯座駕的豪華程度令人看傻，也有不少網友搶認乾爹。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼宜蘭阿伯開法拉利到菜市場買菜。（圖／爆廢公社）



事後，認識這名阿伯的攤販表示，其實法拉利阿伯「不只一台車」，有時還會開另一輛天藍色的跑車到市場買菜，阿伯為人則相當低調、客氣。

▲宜蘭伯騎百萬重機載阿嬤買菜。（圖／爆廢公社）



這名阿伯引起熱烈討論，沒想到又有網友發現，還有另一名阿伯載著一名阿嬤，到同一間菜市場買菜，但騎乘的並非普通的重型機車，而是要價超過百萬的紅牌重機，獨特的外觀相當引人注目。

對此，不少人留言回應，「這台不能撞到喔…這款也會讓你賠到懷疑人生」、「阿公阿嬤們辛苦了大半輩子了 ，享受生活圓夢一點都不為過」、「宜蘭也是臥虎藏龍啊」、「宜蘭真的是隱形富豪所在地」、「不要只顧著拍照啊，要衝上前認乾爺爺！」

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完