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推動實物愛心銀行、愛心惜食平台　黃偉哲：扶助弱勢惜食享愛

▲台南市長黃偉哲積極推動「實物愛心銀行」與「愛心惜食平台」社會福利政策，累積受贈愛心物資計市價4498萬858元，約383870人次受益，愛心惜食平台逾15萬人次受益。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲積極推動「實物愛心銀行」與「愛心惜食平台」社會福利政策，累積受贈愛心物資計市價4498萬858元，約383870人次受益，愛心惜食平台逾15萬人次受益。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲積極推動「實物愛心銀行」與「愛心惜食平台」社會福利政策，目前將全市分為5大服務區提供實物愛心銀行服務，累積受贈愛心物資計市價4498萬858元，約383870人次受益；愛心惜食平台成立17處，自2019年至今來捐贈食材累積已達29公噸，逾15萬人次受益。

▲台南市長黃偉哲積極推動「實物愛心銀行」與「愛心惜食平台」社會福利政策，累積受贈愛心物資計市價4498萬858元，約383870人次受益，愛心惜食平台逾15萬人次受益。（圖／記者林悅翻攝，下同）

社會局表示，實物銀行的服務對象為設籍或實際居住台南市且有物資需求的弱勢民眾，民眾可持身份證明等文件至各分行提出申請，由社工進行評估、核予點數額度，民眾再依點數自行選擇所需的等值物資，滿足基本生活所需。2022年度截至6月底，累積受贈愛心物資計市價4498萬858元，約383870人次受益。實物愛心銀行除平時提供經濟弱勢及遭遇急難之家庭或民眾緊急生活物資外，也視民眾實際需求連結資源，提供多元性的服務。

受助民眾張女士表示，自己與孫女兩人相依為命，透過實物銀行定期提供生活基本物資，大大減輕祖孫倆的經濟壓力。因自己年紀漸大，加上車禍後遺症，逐漸無法工作而開始自我封閉，一開始領取物資的時候，少與其他人互動，實物愛心銀行的工作人員以同理心及耐心傾聽張女士的人生際遇，使其累積很久的情緒有宣洩出口，工作人員的鼓勵使張女士卸下心防，並擔任實物銀行的志工。張女士感謝實物愛心銀行協助自己找到自我價值，在擔任志工的過程中也逐漸建立起自信心及幸福感。

▲台南市長黃偉哲積極推動「實物愛心銀行」與「愛心惜食平台」社會福利政策，累積受贈愛心物資計市價4498萬858元，約383870人次受益，愛心惜食平台逾15萬人次受益。（圖／記者林悅翻攝，下同）

社會局積極與各市場合作成立「惜食平台」，市場攤商將仍可食用的食材捐出，供社福團體共餐使用，除避免物資浪費並可增進公益。目前南市已成立17處愛心惜食平臺，自2019年起至2022年5月31日累積捐贈食材約計29公噸，逾15萬人次受益。

▲台南市長黃偉哲積極推動「實物愛心銀行」與「愛心惜食平台」社會福利政策，累積受贈愛心物資計市價4498萬858元，約383870人次受益，愛心惜食平台逾15萬人次受益。（圖／記者林悅翻攝，下同）

社團法人台南市開山歡喜協會總幹事黃婉嫕表示，感謝社會局協助媒合與東菜市合作建置惜食平臺，透過東菜市場攤商捐贈的愛心食材，讓社區照顧關懷據點的長輩們享用更多元豐富的菜色，同時也減輕了協會辦理共餐支出的壓力。

黃偉哲表示，市府除了運用有限資源佈建更全面的福利設施，也積極媒合及連結社會資源，公私協力讓市民過得更好。今年首度與民有市場攜手惜食，設置和緯黃昏市場惜食平台，預計於2022年8月份再新增2處惜食平台據點，分別設置於仁德區仁德公有零售市場及東區虎尾寮市場。未來也將再持續規劃設置實物愛心銀行及惜食平臺，市府團隊將繼續努力做得更好，讓市民過得更好。

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