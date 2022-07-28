娘家確診！「婆婆超狂舉動」人妻感動炸　9千人驚：上輩子拯救地球

▲婆婆煮鮮蚵粥，要給原PO娘家吃營養。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／劉維榛報導

好婆婆有如稀有動物！一名人妻表示，最近娘家親人確診，正當她忙得焦頭爛額時，婆婆早已聯絡好中醫拿藥，接著趕緊煮菜要讓原PO家人吃得營養，才能快快康復。看著婆婆成為最強後盾，原PO也灑淚吶喊，「阿母我愛妳啦！」文章引發近9千人羨煞不已，「妳肯定上輩子拯救了整個地球！」

一名女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》透露，得知娘家有人確診，她心急列採購清單，「在想要買什麼可以緩解症狀的食品、營養品回娘家，放在門口給他們」，沒想到婆婆一舉動，讓原PO感到到無法自拔。

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婆婆比原PO還積極，早已聯絡認識的中醫開藥，要原PO拿一周的藥回娘家，同時婆婆也趕緊做菜，還邊煮邊說「生病更要正常吃東西，營養均衡，才會好的快。」

看著婆婆忙進忙出，把娘家當至親般細心照顧，讓原PO忍不住大喊，「阿母我愛妳啦～」文末，原PO也吐槽枕邊人，「婆婆的溫暖貼心，怎麼沒多遺傳一些給兒子啊？」

文章曝光後，引發近9千名網友讚爆，「有智慧的婆婆跟幸福的媳婦～上輩子拯救了整個地球」、「人都是互相的，想必妳也是100%的用心對待婆婆，才有如此良好關係」、「果然別人家的婆婆都不會讓人失望，好好珍惜喔」、「婆婆好棒，懂得付出，才會獲得更多」、「好體貼的婆婆，幸福一家人」。

▼網友超羨慕。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

