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公公問孫女「生個姑姑陪你玩？」　1年後婆婆真的生了！媳當場嚇傻

▲桃園市謝姓男子日前一對3歲女兒怒摑頭部後送醫不治死亡，桃檢12日解剖女童發現，腦部受創嚴重併發腦水腫致死，狠父已遭地院收押禁見。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

▲公公去年說要生姑姑。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者朱祖儀／綜合報導

原以為是玩笑話，沒想到是真的！一名媳婦先前發文表示，公公曾和女兒說，要生一個姑姑陪她玩，當時只以為是在開玩笑，沒想到1年後婆婆真的生了，讓她相當傻眼。PO文一出隨即掀起熱議。

原PO去年6月在臉書「爆怨2公社」發文表示，公公某天突然很認真的對女兒說，「阿公跟阿嬤生個姑姑跟妳玩好不好？」她聽到後當場傻眼，直說「什麼畫面啦，我無法想像我要煮月子餐給婆婆！爸，你知道你在說啥小朋友嗎？」還貼出多個無奈的表情符號來表達自己當時的心情。

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沒想到現在過了1年多，公公和婆婆真的又生了一個小孩。原PO在昨（28）日更新後續劇情，透露對方真的生小孩要來陪她女兒玩了，讓她相當傻眼。公公「說到做到」的行為也震驚許多網友。

▲▼寶寶,嬰兒,餵奶（圖／記者劉維榛攝）

▲1年後婆婆真的生了。（示意圖／記者劉維榛攝）

貼文曝光後，不少網友紛紛留言表示，「太狂了吧，阿嬤還生得出來喔？」「女兒有幫忙照顧姑姑嗎」、「阿公太強了吧，說要生小孩就生小孩，生育率就靠他了」、「慘了，看看這位小姑將來要靠誰養」、「難得小姑不是毒菇，是可愛的小金針菇」、「說到做到捏~~真公公」。

另外，也有許多人好奇阿公阿嬤的年紀，推測「如果他公婆結婚是17、18歲就不好說了，現在35、36歲還是有的喔。我國中三年級時，看我同學帶他老婆和剛生的不知道幾個月的小孩去學校找老師，早的話也說不定做阿公了」、「我猜阿嬤是後來娶的，小阿公很多歲」，也有人透露，原PO去年曾表示，婆婆只有40多歲，因此懷孕生子也是有可能的。

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