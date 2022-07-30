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直擊／高鐵月台擠爆！道岔異常「誤40分」　民眾嘆「高鐵變慢鐵」

▲▼高鐵南港道岔異常，列車出現延誤，有旅客等40分鐘車還沒來。（圖／記者李姿慧翻攝）

▲高鐵南港道岔異常，列車出現延誤，有旅客等40分鐘車還沒來。（圖／記者李姿慧翻攝）

記者李姿慧／台北報導

高鐵南港站今(7/30)上午傳出道岔訊號異常，列車出現延誤，有民眾班次延誤約40分鐘，南港站等車民眾擠爆畫面也曝光，月台上苦等列車的民眾一臉無奈。

▲▼高鐵南港道岔異常，列車出現延誤，有旅客等40分鐘車還沒來。（圖／記者李姿慧翻攝）

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▲▼高鐵南港道岔異常，列車出現延誤，有旅客等40分鐘車還沒來。（圖／記者李姿慧翻攝）

▲▼高鐵南港道岔異常，列車出現延誤，有旅客等40分鐘。（圖／記者李姿慧翻攝）

▲▼高鐵南港道岔異常，列車出現延誤，有旅客等40分鐘。（圖／記者李姿慧翻攝）

▲▼高鐵南港道岔異常，列車出現延誤，有旅客等40分鐘車還沒來。（圖／記者李姿慧翻攝）

暑假周末出遊旺季，高鐵傳狀況，上午南港站道岔訊號異常影響，導致部分列車延誤，高鐵已派員搶修，高鐵也在官網表示，造成不便敬請見諒。

受道岔訊號異常影響，南港車站也擠爆旅客畫面也曝光，月台上擠滿要搭乘旅客，臉上一臉無奈看著時刻表。有民眾向《東森新媒體ETtoday》表示，有的班次延誤40分鐘，有的人等20分鐘車也還沒到，他則是上車後，車上廣播說該班次延誤50分鐘，延誤50分鐘還叫高鐵嗎？高鐵變慢鐵。

高鐵,高鐵南港站,高鐵延誤。（圖／民眾提供）

▲▼高鐵,高鐵南港站,高鐵延誤。（圖／民眾提供）

高鐵,高鐵南港站,高鐵延誤。（圖／民眾提供）

也有民眾在臉書上表示，真的會被高鐵搞死，原本9：40的1A月台南下列車，因道岔訊號異常，改2B月台上車，等了20分鐘好不容易車來了，又廣播說改停靠1B月台上車，誤點半小時還沒開車，還來來回回爬樓梯全身汗，也沒送瓶水喝，不及格。

另也有民眾也在網路抱怨，先是要他們從1月台改到2月台，好不容易到了，又被廣播要改回1月台，他就問高鐵到底在幹嘛，他們可以走很快，但請問身障行動不便的人怎麼辦？

對此，台灣高鐵公司表示，今(30)日上午9:18於南港車站東線南端發生道岔訊號異常，經高鐵公司派員維修，已於10:24完成。此事件導致部分列車延誤，造成旅客不便，敬請見諒。

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