高鐵攜手林務局「高鐵x阿里山林鐵之旅」　探訪山林秘境2500元起

▲林鐵竹崎車站整座車站以蒂芬妮藍為特色之典型日式、全線最完整阿里山檜木建造。（圖／高鐵提供）

記者李姿慧／台北報導

台灣高鐵公司與林務局首度攜手，推出高鐵假期「高鐵x阿里山林鐵之旅」一日及二日行程，只要2,500元起，若會員2人同行每人最高可折抵600元，透過高鐵和阿里山林鐵無縫接軌暢遊山林秘境。

高鐵公司表示，高鐵假期「高鐵x阿里山林鐵之旅」共推出一日豐富行、二日精緻遊二項產品，8/11起至10/27期間，每週四出發。

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旅程停靠阿里山林業鐵路沿線多個極具特色的車站，包括網美必訪、整座車站以蒂芬妮藍為特色之典型日式、全線最完整阿里山檜木建造的竹崎車站、可以180度俯瞰嘉南平原秘境景點的「第三觀景台」，以及可以遠眺林鐵列車以螺旋型路線蜿蜒下山，且車站旁有綠意盎然大樟樹的樟腦寮車站。

高鐵公司指出，如果與旅客想在嘉義多留一天，則可選擇二日精緻遊產品，第一天阿里山行程後入住嘉義智選假日酒店。第二天走訪嘉義故宮南院、昭和十八J18嘉義市史蹟資料館、嘉義樹木園等地，之後走訪在地小吃包括桃城豆花、阿宏師火雞肉飯。

高鐵提醒，TGo會員無論購買一日、或二日的產品，9/30前出發，可享TGo會員點數放大折抵，2人同行，每人最高可折抵600元。