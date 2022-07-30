全球憂中美「無休止對抗」惹禍？　陸官媒：加強溝通避免誤判

▲「習拜會」陸官媒呼籲中美加強溝通、減少誤判。（圖／達志影像／美聯社）

記者任以芳／綜合報導

「習拜會」第五次通話對於中美關係有何影響？陸官媒《人民日報》今（30日）發表評論指出，「處理中美關係必須加強溝通避免誤判」，並且重申美前國務卿季辛吉日前警告，美國不應與中國進行「無休止對抗」。包括多位中美兩國專家學者也認為，現今國際局勢複雜嚴峻，全球經濟面臨挑戰，中美之間必須盡快重新建立信任，加強戰略溝通，妥善管控分歧，才能走出困局。

日前，《彭博社》報導指出，季辛吉對拜登政府發出警告，美國不應該與中國進行「無休止對抗」，無助於預防中國霸權和兩國關係正常化。美中之間日益加劇的敵對關係，有可能引發一場「堪比第一次世界大戰的全球性災難」。

《人民日報》鐘聲評論提到四點，首先稱，「中美能否處理好彼此關係，攸關世界前途命運，是兩國必須回答好的世紀之問。」美國從戰略競爭的視角看待和定義中美關係，把中國視為最主要對手和最嚴峻的長期挑戰，是對中美關係的誤判和中國發展的誤讀，會對兩國人民和國際社會產生誤導。「善治病者，必醫其受病之處；善救弊者，必塞其起弊之原。」

評論也呼籲，「美方首先應消除對華『威脅膨脹』的戰略焦慮，摒棄『你輸我贏』的慣性思維」。

評論談到另外三項重點，「國際社會高度關注此次中美元首通話，聚焦點不約而同放在習近平主席就台灣問題闡明的原則立場上。」、「中美分別是最大的發展中國家和最大的發達國家，對世界和平發展負有特殊責任。」、「中美關係發展的歷史充分表明，加強溝通對話是兩國管控分歧、避免誤判的必要途徑。」

「習拜會」第五次會晤談話，外界認為中美「加強溝通、減少誤判」是重點之一。「美中元首通話具有積極意義。美中關係對於推動世界經濟復甦、維護全球和平與穩定至關重要。」美國庫恩基金會主席羅伯特·勞倫斯·庫恩表示，面對新冠肺炎疫情、俄烏衝突、全球經濟放緩等挑戰，美中兩國應聯手合作，而不應成為對手。

美國新墨西哥州立大學歷史學教授肯尼思·哈蒙德認為，美國一些人士和媒體錯誤認為中國的發展意味著美國的衰落。「在這種情況下，兩國元首通話，有助於雙方消除誤讀、減少戰略誤判。」

▲面對複雜國際局勢，美中應該是聯手合作，不是對手。（圖／路透）

復旦大學國際問題研究院院長吳心伯表示，「中美兩國元首通話表達了合作意願，保持了合作導向。」中美兩國經濟總量占全球經濟總量的比重超過40%，兩國加強合作，將向世界發出積極信號。

談到經濟問題，吳心伯認為，當前世界局勢面臨新的挑戰，經濟增長明顯放緩。美國國內通膨水平創40年新高，經濟連續兩個季度出現負增長。面臨如此多的不確定因素，美中兩國作為世界前兩大經濟體，需要有效管控分歧、避免誤解和誤判。

南京大學國際關系學院執行院長朱鋒分析，中美關係近年來出現了前所未有的困難局面，美方將經貿、人權等議題工具化、武器化，不擇手段打壓中國，損害了兩國關係基礎。中美實現相互尊重、和平共處、避免對抗，兩國高層要保持溝通，同時要在能夠合作的領域加強溝通協調。