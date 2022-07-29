「習拜會」談台灣問題「玩火必自焚」　陸學者：非常重的用詞

▲大陸國家主席習近平。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

中國國家主席習近平昨28日應約同美國總統拜登通電話。兩國元首就中美關係等問題進行深入溝通和交流。這也是拜登政府上台後，中美元首第五次通話。陸鷹派官媒《環球時報》今（29日）發文點出「習拜會」釋放哪重要訊號？其中，被北京視為敏感的台灣問題，習近平向拜登表示「民意不可違，玩火必自焚」，這次把話說得更加明白。大陸學者分析，這兩個是非常重的用詞，北京「最後紅線」已經很明確。

「習拜會」這次通話於昨28日晚8時33分開始，10時50分結束，歷時兩個多小時。這是兩國元首時隔4個多月再次通話，今年3月18日的視頻通話歷時近兩個小時。拜登上台後，中美元首曾分別在去年2月和9月兩次通電話，去年11月首次舉行歷時三個半小時的視訊會晤。

上次中美元首談話之前，主要圍繞都是「俄烏話題」。過去，「習拜會」聚焦背景之一就是「台灣問題」，近日就美國國會眾議院議長裴洛西可能訪台灣，中美雙方激烈交鋒。

截至目前，據《彭博社》報導指出，裴洛西「亞洲行」的行程還是沒有列出台灣。已經引發北京近年來最嚴厲、最強烈的警告。中西方媒體分析普遍認為，此事為此次元首通話蒙上陰影。

《環球時報》今報導也再次重申習近平重點闡述中方在「台灣問題」上的原則立場。習近平重申，中美三個聯合公報是雙方的政治承諾，一個中國原則是中美關係的政治基礎。堅決反對「台獨」分裂和外部勢力干涉，絕不為任何形式的「台獨」勢力留下任何空間。

他再次強調，中國政府和中國人民在台灣問題上的立場是一以貫之的，堅決維護中國國家主權和領土完整是14億多中國人民的堅定意誌。民意不可違，玩火必自焚。希望美方看清楚這一點。美方應該言行一致恪守一個中國原則，履行中美三個聯合公報。

▲美國總統拜登重申「一中原則」，不支持台獨。（圖／路透）

拜登表示，他願重申，美國的一個中國政策沒有改變也不會改變，美方不支持台灣「獨立」。

針對這次「習拜會」釋放訊息？中國社科院美國問題專家呂祥呂祥表示，在台灣問題上，中方使用了「民意不可違」和「玩火必自焚」兩個非常重的用詞，這是中國最高領導人在元首通話這一高級別的雙邊場合作出的明確表態，釋放的信號已非常堅決和清晰。

大陸國際問題研究院研究員楊希雨分析，在中美對抗風險升高時，美方選擇此時與中方通話，是想通過加強溝通，穩定中美關係。一方面拜登重申美國堅持一個中國政策，另一方面裴洛西計劃訪台；美國既要冒挑動台海危機的風險，又不願讓冒險動作造成真正的危險。

美國是否在玩兩手策略？楊希雨說，通過一系列操作推升中美關係的矛盾，讓中美關系處於「緊張態勢升級的前夜」，同時通過元首通話對衝，這是美國「兩面政策」的體現。