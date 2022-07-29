「習拜會」後裴洛西堅持訪台？　陸官媒：華盛頓是時候該踩剎車

▲美國民主黨眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台尚未決定。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

中美元首昨28日晚上通話後，全球都在關注，美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）是否依然訪台灣？陸鷹派官媒《環球時報》今（29日）凌晨1點多，發表一篇社評標題為「希望美方明確一個大國的職責所在」。該文軟硬兼施，首先強調中美元首進行坦誠深度交流，但話鋒一轉，開始批評華盛頓明知道裴洛西策劃訪台的嚴重性，是時候該踩煞車，再往前走幾步，就是懸崖峭壁。

《環時》社評首先指出，兩國元首就中美關系以及雙方關心的問題進行了坦誠、深入的溝通和交流。習近平重點闡述中方在台灣問題上的原則立場。拜登總統特別重申，美國的一個中國政策沒有改變也不會改變，美方不支持台灣「獨立」。

話鋒一轉，社評批評稱，早在十幾天前，包括拜登本人在內的華盛頓領導層向媒體透露中美元首將要通話的消息，並明確表達期待。自從去年9月10日中美元首通話以來，拜登總統表態一直比較積極。

社評進一步批評，然而中美關係不僅沒有真正走出上屆美國政府製造的困境，反而陷入停滯甚至惡化，根本原因在於拜登總統的這些積極表態沒有轉化為美國的實際行動。換句話說，在很多中國人看來，是華盛頓的執行力出了問題。

社評也點出問題癥結，中美元首通話當天，美軍最高將領正在澳洲雪梨主導召開由亞太地區26國軍方負責人參加的安全會議；「芯片和科學法案」也剛剛在美國參議院通過。這都是華盛頓在安全和經濟上遏製中國的重大舉措。

▲裴洛西如果訪台，北京明確表態華盛頓對「台灣問題」嚴重底線。（圖／CFP）

社評稱，「更大的風暴也在醞釀之中，美國眾議院議長裴洛西策劃訪問台灣，這件事的嚴重性，華盛頓是十分清楚的。這些側面共同組成了美國對華政策的多棱鏡。」

中美關係轉圜的關鍵，還是在美方。社評指出，下一步，美方應把兩國元首此次通話所形成的積極勢能，轉化為充分體現執行力的動能。反過來，如果今後某些人一意孤行，繼續做對中美關係不利、甚至有顛覆性負面影響的事情，那責任也全在美方。

社評再次重申，「民意不可違，玩火必自焚。」希望美方看清楚這一點。看清楚了才能避免誤判。並且提醒，華盛頓是時候為在「台灣問題」上的激進行為踩一腳剎車，再往前走幾步，就是懸崖峭壁。

最後，社評強調，這既是對美國自己負責，也是對世界負責。中方的態度一以貫之。我們希望，美方能言行一致、說到做到，明確一個大國的職責所在。