傳林智堅將「放棄」學位！專家：沒有這種方式　台大回應曝

▲外傳林智堅將比照李眉蓁，宣佈放棄碩士學位，專家直言不可能。（圖／合成圖）

記者許敏溶／台北報導

民進黨桃園市長參選人林智堅爆出碩士論文抄襲爭議案持續延燒，更傳出林智堅有意放棄台大國發所碩士學位，台大今（29日）表示，都依教育部「學位授予法」行事，但全國私校工會理事長尤榮輝指出，台灣法律沒有自我放棄學位這回事，依法就是由學校進行審定，最終只有撤銷與不撤銷學位，沒有放棄這種方式，這是不可能。

林智堅爆出碩士論文抄襲爭議，許多藍營政治人物與名嘴紛紛提出相關內容質疑有違學術倫理，包括與台大國發所碩士生余正煌論文中引用的民調相同，林智堅日前召開記者會反擊，強調「絕對經得起考驗」，還對台北市議員王鴻薇提告加重誹謗。

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而台大受理檢舉後組成審定委員會進行審議，當事人的余正煌與林智堅分別透過律師隔空交火，也因事件持續延燒，昨（28日）傳出林智堅有意放棄台大國發所碩士學位，為選舉公報的學歷將不填上有爭議的碩士學位，讓外界聯想到之前國民黨高雄高雄市長補選候選人李眉蓁的碩士論文抄襲案，李眉蓁也曾主動宣佈放棄學位。

▲對於傳出林智堅可能放棄國發所碩士學位，台大表示，依教育部「學位授予法」行事。（圖／記者許敏溶攝）

對此，台大僅簡單回應：本校皆依教育部「學位授予法」行事。

全國私校工會理事長尤榮輝指出，台灣的法律沒有自我放棄學位這回事，按照《學位授予法》，台大接獲檢舉後，應由當事人當年就讀的系所組成委員會審定，看看是否構成抄襲，目前台大社科院已經組成審定會進行審查，待審定會做成決議後報給學校，學校再呈報教育部，基本上教育部會尊重學校專業決定，所以就算傳出林智堅口頭宣布放棄，在台大已接獲檢舉，依法還是要進行調查，最終只有撤銷與不撤銷，沒有放棄學位這種方式。