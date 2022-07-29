三重鍋燒麵名店遭爆「紅蟳綁塑膠繩一起煮」！正妹慘吃下肚還被嗆

▲有女網友外帶一間鍋燒麵名店餐點回家享用，卻發現碗內出現焦黑塑膠繩。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社，下同）

網搜小組／閔文昱報導

新北三重一間鍋燒麵店以超浮誇的豐盛海鮮配料成為IG上的熱門打卡餐廳，不過一名女網友發文指控，她近日到該鍋燒麵店外帶2份紅蟳鍋燒麵，結果吃到一半才發現裡面有塑膠繩，事後向店家反映，不料對方態度卻相當惡劣，甚至還在她的負評下回嗆「塑膠繩／塑膠袋傻傻分不清楚」，讓她相當傻眼。

一名正妹網友在臉書社團「爆料公社」發文表示，她近日到網紅店X母X姆鍋燒麵店外帶2份紅蟳鍋燒麵「一碗煮、一碗不煮」，而店家先將螃蟹蒸熟後，連同湯料包一袋給她帶回家煮，結果她吃到一半才發現裡面有塑膠繩，不僅2碗都有，且都還化在湯裡，無法挑出。

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原PO指出，她當下還以為是海帶芽，沒意識到裡面會有塑膠繩，事後向店家反映，結果對方回應，「那是綁螃蟹的繩子啊！我們蒸的時候就綁著了！」直到她將照片、吃剩的餐點帶到店家後，對方才同意給予退費，不過店家惡劣的態度也讓她決定上網留下一星負評。

對此，業者也在負評底下留言，已經向原PO說明那是綁在紅蟳身上的塑膠繩，對方卻硬要說是塑膠袋，麵也是給生的讓她拿回去自己煮，並不是店家把塑膠繩煮進去，「7/27購買，過了24小時吃到剩一隻半的紅蟳才拿來要退錢？」

根據原PO截圖，店家接著砲轟，「真不該退你錢的，2碗紅蟳鍋燒麵共5隻紅蟳2碗麵，吃到剩一隻半才說要退～有退你錢就不錯了還要嫌人家態度差，你去外面用450看能不能買到一隻紅蟳啦！」最後還嘲諷「塑膠繩／塑膠袋傻傻分不清楚」。

▲原PO貼出店家回應。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

貼文曝光後，馬上引發不少網友關注，紛紛批評店家「是我書讀得少，塑膠袋不能煮塑膠繩可以？」、「看到這家店的評價，真心覺得不是樓主的問題」、「綁繩是紅蟳抓上來就綁上去的！料理本就該把綁繩拿掉的不是嗎？而且要用刷子刷乾淨！綁繩沒拿掉怎麼洗的？以前開海產店這是一定要的步驟」、「說真的用塑膠繩蒸煮，我不認同」。

不過也有網友認為，「可能螃蟹有吃掉繩子的關係，不是店家的問題的」、「如果是版主自己煮的，真的不能叫店家負責啦，煮之前應該要看一下」、「自己帶回去煮的關店家什麼事？坐等店家上來打臉」、「如果是自己煮的，自己沒拿掉再來怪店家？然後吃剩1.5隻才要退，這樣未免太⋯」。

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