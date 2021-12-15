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吃蟳蟹類變貴了「漲15%」！　9大水產品半年價差一次看

▲▼紅蟳,鋸緣青蟹,螃蟹,沙公,沙母,處女蟳。（圖／記者許展溢攝）

▲紅蟳業者直言，受疫情和許多成本考量，不可能不漲價。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

物價頻上漲，近來不僅餐廳、賣場等食品業，連小吃店都張貼公告，要告訴消費者東西變貴了，以專賣海鮮料理必須負擔的水產品成本為例，其中，蟹類漲15.2％最多。漁業署表示，水產品易受氣候及國外市場價格連動影響，偶有季節性價格波動。

漁業署提供《東森新媒體ETtoday》資料顯示，查主要13處消費地魚市場 110 年6月1日至12月14日，消費地（不含埔里）平均價為每公斤107.5元，較去（109）年同期每公斤103.1元，上漲了每公斤4.4元，漲幅4.3%。國產水產品價格漲跌幅在5%以內，屬合理波動。

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▲▼軟殼蟹料理。（圖／家哩老師提供）

▲軟殼蟹料理。（圖／家哩老師提供）

漁業署統計，以國產蟳蟹類（蟳、紅蟳、三點仔、花市仔、其他蟹類）為例，本期批發價格已來到每公斤226.2元，較去年196.4元，上漲29.8元，漲幅達15.2%、鮑魚本期價231.1元，較去年264.9元，差33.8元，跌幅12.8%，香魚本期189.2元，較前期漲了11.5元，漲幅6.5%。

草蝦養每公斤跌16.4%，本期價295元，較前期352.8元，差了57.8元、九孔養本期234元，和前期相比跌39.2元（-14.3%）、牡蠣養本期90.9元，較前期跌11.7元（-11.4%）、白蝦195.1元，跟前期199.4元，跌4.3元（-2.2%）、魷魚本期75元，前期88元，差13元（-14.8%），花枝本期133.5元、前期136.9元，跌13元（- 14.8%）。

▲▼魚市場,魚,海鮮,魚市。（圖／資料照）

▲▼漁業署表示，水產品易受氣候及國外市場價格連動影響。（圖／資料照）

鮑魚。（圖／記者呂曉雯攝）

漁業署表示，批發價格因販售產品類型、規格品質及交易數量（批發）， 與市面零售價格有所差異，至零售端價格波動，除受運輸過程損耗、鮮度影響外，可能因疫情影響及人工、紙盒、運費、油料、店租等管銷成本增加所致。

專賣各式海鮮咖哩的家哩老師指出，漲價不在考量內，甚至要降價，由於自家在宜蘭有3分之2香魚養殖場，也是海鮮大盤商，少了中盤商，將差價回饋給消費者，讓他們才不會有什麼都漲的時代，有層層被剝削之感，如鮑魚一份有8大顆，要讓客人覺得像吃到茶葉蛋一樣大又划算。

▲▼紅蟳,鋸緣青蟹,螃蟹,沙公,沙母,處女蟳。（圖／記者許展溢攝）

▲國產蟳蟹類本期價格漲幅達15.2%。（圖／記者許展溢攝）

不過，有專賣紅蟳的業者直言，不漲不可能，受疫情和一堆成本調漲衝擊，不漲要怎麼做。螃蟹受歡迎的程度，根據農委會水試所海水繁養殖研究中心數據，台灣每年蟳蟹產品進口量約2200公噸，金額約4億，隨全球需求量增加，進口價格近10年間上漲超過50%，年節前夕市場進口紅蟳零售價每台斤叫價上千元，仍供不應求。

漁業署進一步說明價格統計情形，九孔、鮑魚及蟳蟹類是生產地魚市場拍賣，其餘品項為消費地魚市場，牡蠣部分為泡水牡蠣，與產地不泡水牡蠣有價格差距。魷魚、花枝、蟳蟹類易受海撈資源量多寡影響市場價格，香魚因受批發市場交易量減致價揚。以上批發價因販售產品類型、規格品質及批發數量，與市面零售價格有差距。

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